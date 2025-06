Fue considerada la niña más linda del mundo: así luce hoy Thylane Blondeau a sus 24 años

Blondeau, la ex «niña más linda del mundo». Instagram

En 2007, una fotografía de una niña francesa de seis años con ojos azules y melena rubia dio la vuelta al mundo. Thylane Blondeau fue nombrada “la niña más guapa del mundo” tras aparecer en la revista Vogue Enfants, capturando la atención global por su belleza angelical.

Thylane Blondeau cuando fue considerada como "la niña más linda del mundo" (@thylaneblondeau)

Hija del exfutbolista Patrick Blondeau y la diseñadora Véronika Loubry, Thylane inició su carrera en el modelaje a los cuatro años, desfilando para Jean Paul Gaultier. A lo largo de los años, ha trabajado con marcas de renombre como Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Hugo Boss y L’Oréal Paris.

Hoy, a sus 24 años, Thylane sigue siendo una figura destacada en la industria de la moda. Aunque ha oscurecido su cabello, mantiene la mirada penetrante que la hizo famosa. Además del modelaje, ha incursionado en la actuación, participando en películas como “Belle et Sébastien: L’aventure continue” y “The Loneliest Boy in the World”.

Thylane Blondeau fue considerada la ‘niña más linda del mundo’ (@thylaneblondeau)

En 2018, fundó su propia marca de ropa, Heaven May, y más recientemente, en 2025, lanzó una línea de productos cosméticos para el cabello llamada “Enalhyt”, su nombre al revés. En Instagram, cuenta con casi siete millones de seguidores, donde comparte momentos de su vida, colaboraciones con marcas y recuerdos de su infancia.

Su evolución de “la niña más linda del mundo” a una empresaria y modelo consolidada es testimonio de su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en el competitivo mundo de la moda.

