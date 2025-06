Marco Antonio Solís se presentará en el Coliseo de Puerto Rico

El legendario cantante Marco Antonio Solís anunció que su gira “Más Cerca de Ti World Tour” estará en octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Según se indicó a través de un comunicado de prensa, la etapa norteamericana de la gira se llevará a cabo a partir del 1 de agosto en Denver, Colorado, incluyendo paradas en grandes ciudades como San José, El Paso, Las Vegas y Newark, antes de cerrar en el Coliseo de Puerto Rico el sábado 11 de octubre.

La venta general inicia este próximo viernes 13 de junio a las 10:00 a. m. en Ticketera.com.

Con una carrera de más de cuatro décadas, múltiples nominaciones a los Latin Grammy® y un lugar en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard, Solís continúa cautivando audiencias alrededor del mundo con sus letras llenas de poesía, su presencia magnética en el escenario y una voz icónica.

La gira, que tuvo un gran éxito en Sudamérica a inicios de este año, concluyó magistralmente hace unas semanas en México, con un gran concierto en la Ciudad de México al cual asistieron alrededor de 60,000 personas. Ahora, llegará a Estados Unidos para evocar suspiros, recuerdos, baile y muchas emociones más.

El Buki y su gira internacional

El Buki ha recorrido gran parte del continente durante la primera mitad de este año. Durante su gira por el Cono Sur, con presentaciones en Santiago de Chile, Buenos Aires, Cartagena, Asunción y Santo Domingo, el público sudamericano pudo deleitarse con conciertos abarrotados, donde los asistentes corearon las canciones más emblemáticas del ídolo mexicano.

Durante su paso por México, los once conciertos en distintas partes del país fueron sold out, con temas como “Tu cárcel”, “La venia bendita”, “Más que tu amigo”, “¿A dónde vamos a parar?” y la que es un himno en varias partes del mundo, “Si no te hubieras ido”, interpretadas y cantadas a todo pulmón por el público.

Con estas experiencias previas, se prevé que las 18 fechas anunciadas para la gira en Estados Unidos sean un éxito absoluto y, al mismo tiempo, un encuentro íntimo con el público, donde Marco Antonio Solís podrá estar más cerca de sus seguidores que nunca, para compartir y gozar juntos.

Fechas de la gira

Vie 01 Ago | Denver, CO | Bellco Theatre

Sáb 02 Ago | Denver, CO | Bellco Theatre

Sáb 09 Ago | Sugarland, TX | Smart Financial Centre at Sugar Land

Sáb 16 Ago | Durant, OK | Choctaw Grand Theater

Dom 17 Ago | Durant, OK | Choctaw Grand Theater

Vie 22 Ago | San José, CA | SAP Center

Sáb 23 Ago | Reno, NV | Reno Events Center

Vie 29 Ago | Albuquerque, NM | Rio Rancho Events Center

Sáb 30 Ago | El Paso, TX | UTEP Don Haskins Center

Vie 05 Sep | Ontario, CA | Toyota Arena

Dom 14 Sep | Las Vegas, NV | The Colosseum at Caesars Palace

Lun 15 Sep | Las Vegas, NV | The Colosseum at Caesars Palace

Vie 19 Sep | Newark, NJ | Prudential Center

Vie 26 Sep | New Orleans, LA | Smoothie King Center

Dom 28 Sep | Raleigh, NC | Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek

Vie 03 Oct | Sunrise, FL | Amerant Bank Arena

Sáb 04 Oct | Tampa, FL | Amalie Arena

Sáb 11 Oct | San Juan, PR | Coliseo de Puerto Rico