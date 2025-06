Marc Anthony rompe su amistad con Maluma, el colombiano lo dejó plantado en un ensayo

A pesar de que Marc Anthony y Maluma han creado exitosas canciones juntos como los son “La Fórmula“ y “Felices los 4”, crecen los rumores sobre una supuesta enemistad entre ambos.

Según reveló el paparazzi Jordi Martin, en el programa televisivo “El gordo y la flaca” (Univision), el pasado 5 de junio el colombiano le hizo un desplante al puertorriqueño: lo dejó plantado.

“Hace unas semanas Marc Anthony tenía que actuar en el concierto de Maluma en Medellín, donde estaba de invitado especial Carín León. Marc Anthony agarra su avión privado, su jet, aterriza en Medellín a las 6 de la tarde, se dirige directamente al venue para hacer el ensayo y cuando llega al venue, Maluma ya no estaba”, contó Martin.

Sin embargo, lo que el boricua no sabía es que el medellinense se había ido del espacio.

“Marc Anthony llama a Maluma y le dice: ‘Oye, ¿qué pasa? no hay nadie aquí. ¿Dónde estás?’ y le dice Maluma: ‘Me he tenido que ir, lo siento, te he estado esperando’. Marc Anthony le dice: ‘Maluma, yo sin ensayar mañana no actúo’. Maluma le dice: ‘Haz lo que quieras’. Marc Anthony agarra el avión y se regresa a Miami. En esos momentos la relación se rompe”, afirmó el paparazzi.

Por su parte, el presentador de radio y televisión Enrique Santos, quien es cercano a Marc, brindó una versión muy similar de los hechos.

“Marc no sube a un escenario sin ensayar, tiene que tener todos sus músicos. Él no canta con playback, él canta con su orquesta completa con sus músicos. Lo toma con la seriedad que se merece y el respeto que se merece el público”, sostuvo.

Continuó: “Es una pena que sucedió eso… Aparte de que si tomó el esfuerzo de volar no sé de donde a Medellín, me imagino que fue Miami-Medellín, fue un vuelo privado con gasolina, piloto y demás con un vuelo internacional... así son unos $40 o $50 mil dólares. Ponte a pensar la inversión que se hizo para llegar y que entonces no pueda ensayar y ‘El Flaco’ dijo: ‘Papi, sorry, pero si no ensayo, no me trepo a la tarima contigo´”.

Al momento, el intérprete de “Vivir mi vida” no ha reaccionado al respecto.