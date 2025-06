Valerie Klepadlo parte a Polonia para competir en Miss Supranational 2025

Valerie Klepadlo Ramírez, de 22 años y oriunda de Dorado, partió el pasado sábado, 7 de junio de 2025, a Polonia, donde representará a Puerto Rico en la décimo octava edición de Miss Supranational.

El certamen se celebrará desde el 9 de junio de 2025, y culminará con su evento final el 27 de junio de 2025, en la ciudad de Nowy Sącz, Polonia.

La beldad boricua está cursando un bachillerato en Moda y Mercadeo.

“Una de mis pasiones más grandes son la moda y el mercadeo, porque no solo me permiten expresarme, sino también contar historias. Definitivamente, ambas disciplinas me han convertido en la mujer segura de sí misma que soy hoy día”, dijo Miss Supranational Puerto Rico 2025.

El ajuar que lucirá la delegada local durante los días de competencia estará a cargo de un grupo de diseñadores nacionales. Los vestidos para las competencias preliminar y final fueron diseñados por José Karlo, mientras que su traje típico es una creación de José Manuel Bou, inspirado en la llegada de los colonizadores a la isla.

“No me cabe la menor duda de que Valerie nos hará brillar en Polonia. Su belleza, talento e inteligencia la convierten en una candidata completa y perfecta para este certamen.

Este concurso establece criterios de intelecto y tiene como expectativa que las delegadas sepan cómo representar la idiosincrasia que las identifica”, expresó Miguel Deliz, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico (NBPR).

Miss Supranational se ha consolidado como uno de los certámenes de belleza con mayor propósito, bajo su lema “Aspiracional e Inspiracional”.