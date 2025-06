Blake Lively es acusada de maltratar a empleados en tienda de Nueva York

La actriz Blake Lively se enfrenta a una nueva controversia tras ser señalada por una fanática en redes sociales por presunto maltrato hacia empleados de una tienda durante una visita este sábado a una boutique en Manhattan.

Según una usuaria identificada como Landon, quien compartió su testimonio a través de un video en TikTok, el incidente ocurrió el sábado 7 de junio en la boutique Stoney Clover Lane.

En el video, que rápidamente se volvió viral, la joven relató haber coincidido con la protagonista de Gossip Girl en el local y describió la experiencia como “horrible”, debido a la supuesta actitud “altiva” y “despectiva” de la actriz hacia el personal.

“Fue, honestamente, una experiencia horrible. No entiendo cómo aún tiene fans. La forma en que Lively les habló a los empleados de la tienda fue muy grosera”, expresó Landon, quien también detalló que la actriz exigió productos que no hubieran sido tocados por otros clientes y preguntó si había un baño privado.

La testigo también aseguró que la actriz ignoró a sus hijos y a su sobrina mientras seleccionaba parches para personalizar un bolso, y criticó su aparente falta de consideración hacia los empleados del establecimiento.

El incidente no terminó allí. Según Landon, al salir de la tienda, un guardaespaldas de Lively bloqueó la entrada y se colocó frente a la puerta, lo que ella interpretó como un intento de restringir el acceso, a pesar de que el local es público. “Estaba parado en la esquina mirándome fijamente”, dijo.

El video generó una ola de reacciones en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes respaldaron el testimonio y quienes defendieron a Lively, alegando que se trataba de una percepción subjetiva y sin pruebas claras del contexto completo.

Hasta el momento, Blake Lively no ha respondido públicamente a las acusaciones. No obstante, ese mismo día compartió en sus historias de Instagram fotos desde la tienda Stoney Clover Lane, donde mostraba su bolso rosa personalizado con parches brillantes. “No es un anuncio. Simplemente soy una niña de los 90 que será por siempre devota de cualquier concepto que incluya hacer tu propio paraíso de neón pastel con glitter”, escribió.

Esta controversia se suma al complejo escenario legal que enfrenta la actriz, quien mantiene una disputa judicial con el actor y director Justin Baldoni. En diciembre de 2024, Lively lo demandó por presunto acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us. Baldoni negó las acusaciones y respondió en enero de 2025 con una demanda por difamación, extorsión y otros cargos, exigiendo una compensación de 400 millones de dólares. El juicio está programado para marzo de 2026.