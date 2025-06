Hija menor de Rubby Pérez rompe el silencio sobre colapso en Jet Set y pide justicia

Ana Beatriz Pérez Reynoso, hija menor del merenguero Rubby Pérez, utilizó este domingo sus redes sociales para exigir justicia por su padre y por las 234 víctimas del colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana.

Pérez Reynoso comenzó su escrito catalogando la tragedia como una “negligencia” y “abandono”.

“Mi papá perdió la vida en un accidente que nunca debió haber ocurrido. No fue una tragedia inevitable: fue negligencia, abandono y silencio institucional. Más de 230 personas murieron aquel día 8 de abril. Detrás de cada número, hay una familia rota, un nombre, una historia, una ausencia que jamás se llenará“, dijo la joven de 15 años.

De la misma forma, arremetió contra el dueño del local, Antonio Espaillat, acusándolo de haber ignorado las advertencias previas sobre el estado de la estructura y de priorizar las ganancias por encima de la seguridad de los asistentes.

“No es coincidencia, el dueño tuvo la oportunidad de parar el evento porque estaba advertido, sin embargo, su voluntad de obtener recursos económicos de sus clientes pudieron más. La avaricia pudo más”, sostuvo.

Y añadió: “Hoy hablo por mi padre, pero también por todas las víctimas cuyas voces fueron silenciadas. No podemos permitir que esto quede en el olvido. No podemos aceptar que no haya responsables. Exijo, mis hermanos y mi familia y todo un país justicia ya. Por mi papá. Por todos ellos. Por todos nosotros", concluyó.

El pasado 25 de mayo, las autoridades confirmaron que la última persona que falleció fue Alba María Altagracia Montero Rojas, luego de permanecer 46 días en cuidados intensivos.

Según reportó el periódico “Diario Libre”, Montero Rojas, de 33 años, murió en el Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, ubicado en Santo Domingo Norte.

El director del centro médico, Julio Landrón, dijo que la mujer sufrió un evento de sangrado pulmonar masivo y una parada cardiorrespiratoria.

El techo de la discoteca colapsó durante la madrugada del 8 de abril.

En la tragedia también falleció Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroccidental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces estrella del béisbol de las Grandes Ligas; Octavio Dotel, exjugador de béisbol; Martín Polanco, diseñador de moda; Eduardo Guarionex y su esposa Alexandra Grullón; entre otros.

El 23 de abril, Espaillat afirmó que la estructura tenía plafones de yeso en el techo que se cambiaban constantemente debido a que se caían por diversas razones.

El empresario expresó en una entrevista con la periodista Edith Febles, del canal local TeleSistema 11, que los plafones de yeso se caían por el agua de los aires acondicionados.

Espaillat indicó, además, que el edificio presentaba problemas de filtración desde que fue adquirido en los años 80 y que el techo nunca fue revisado estructuralmente.