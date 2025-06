Elvis Crespo rechaza a Mónica Pastrana y la deja plantada

El pasado jueves, el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo fue galardonado en varias ocasiones durante los Premios Tu Música Urbano.

Sin embargo, sus presentaciones no fueron lo único que llamó la atención, ya que tuvo un momento incómodo con la actriz Mónica Pastrana, quien fungió como una de las presentadoras del evento que se llevó a cabo en Vivo Beach Club en Carolina, Puerto Rico.

Crespo subió al escenario a recibir uno de sus premios y se negó a saludar con un beso a Pastrana, asegurando que anteriormente ella le había negado un saludo para que no le “regara el maquillaje”.

“Grandota, no te beso porque horita traté de besarte y no dejaste que te tocara porque te dañaba el maquillaje, así que no hay beso para ti tampoco ahora”, expresó Elvis Crespo mientras Mónica Pastrana se reía.

Posteriormente, procedió a darle un beso a Moa Rivera, hijo de Jerry Rivera, y a la modelo que le entregó el premio.

“Beso para todo el mundo menos para mí”, se escuchó decir a Pastrana.

Luego, Crespo agradeció al público por el premio que acababa de recibir.

Varios usuarios en las redes sociales han comentado que la actitud de Elvis Crespo fue entre broma y en serio.

Mónica Pastrana le responde a seguidor que criticó su cuerpo

La actriz e integrante del programa de comedia Raymond y sus Amigos, que se transmite por Telemundo Puerto Rico, Mónica Pastrana, le respondió este domingo a un seguidor que criticó su cuerpo.

Pastrana compartió en su cuenta de Instagram un video de su rutina de entrenamiento, en el que se le observa levantando pesas. Sin embargo, un usuario comentó la publicación utilizando varios emoticones en tono de burla hacia la también locutora de El Circo de La Mega.

“¿Te sientes súper gracioso criticando el cuerpo de una mujer que está más en forma que tú y probablemente levanta más peso que tú?”, le respondió la comediante.

El usuario contestó: “No te ofendas, úsalo de motivación y ya”. No obstante, Pastrana no dejó pasar el comentario y lo refutó, calificándolo como “insensible”.

“Yo no me ofendo con comentarios insensibles que vienen de ignorantes. Úsalo tú como educación para que no estés criticando el físico de ninguna mujer. Atrevido”, abundó la comunicadora.

Posteriormente, otro sujeto se unió a la conversación y lanzó comentarios despectivos hacia Pastrana.

“Mira el otro ignorante. Espero que no tengas hijas. Argumento mega idiota y lo utilizas para sentir que tienes el derecho de decir estupideces. Te lo dice una que nació en 1989. Envíame una foto tuya al DM (mensaje directo) para verte la cara pa’ ver si al menos eres lindo porque por lo que veo en tu foto de perfil, bye”, agregó la actriz.

“No necesito que ‘vayas a mí’. Recógete y edúcate, es lo que tienes que hacer”, añadió.

Pastrana interpreta a “Betty” en la comedia Men and the City.