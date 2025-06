Estos fueron los ganadores de los Premios Tu Música Urbano

Durante esta noche homenajearon a diferentes artistas de la industria de la música urbana con premios para celebrar exclusivamente sus éxitos y proyectos más importantes.

Entre las categorías para reconocer el talento en el género urbano incluyen premios como Artista del Año, Top Artista Masculino, Top Artista Femenino, Canción del Año, Álbum del Año, y categorías específicas para subgéneros como Pop Urbano, Tropical Urbano, Dembow, Trap, Regional Urbano, y Espiritual.

Estos fueron los ganadores de Premios tu Música Urbano

Yailin La Más Viral

Ganadora a Artista Dembow

Yailín La más viral Foto: Rafael Contreras

Entre los nominados estuvieron los dominicanos Rochy RD, Bulin 47 y Chimbala.

De La Rose

Ganadora a Artista Emergente Femenina

De La Rose

Entre las nominadas estuvo Bellakath, Yailin La Más Viral, Katteyes y Judeline

Álvaro Díaz

Ganador a Rising Star Masculino

Álvaro Díaz Suministrada

Entre los nominados del Rising Star Masculino estuvo Luar La L, iZaak, Danny Ocean y Chris MJ

Elvis Crespo

Ganador a Artista Tropical

Ganador en Premio por Trayectoria

Elvis Crespo en los Premios Tu Música Urbano Foto: Rafael Contreras

Entre otros nominados estuvo Gente de Zona, Christian Alicea, Guayanaa, Camilo, Romeo Santos, Luis Figueroa y Natti Natasha

orióN, de Boza y Elena Rose

Canción Afrobeat del Año

Compitieron con UWAIE, de Kapo; La Plena de Beéle y Ovy On The Drums; Aiwo, Rafa Pabön y Rawayana; Soltera, Shakira; Passoa, Jhayco y KAPO; mi refe, Beéle y Ovy On The Drums e Imaginate de Danny Ocean y KAPO.

Chencho Corleone

Ganador a Premio Dedicatoria

Jay Wheeler

Ganador a Premio Artista Pop

Baby Boo Remix

Ganador a Remix del año

El artista iZaak recibió el premio dicidndo que este era su primer premio.

“Mi primer premio, se lo agradezco a papá Dios y a mi viejito que está en el cielo, a mi equipo de trabajo, a Vicente Saavedra, mi familia que me está viendo en casa, los amo, bendiciones”.

Compitió con Tengo un plan Remix, Maquillaje Remix, WYA Remix Red, Si no es contigo Remix, ETA Remix, No te quieren conmigo Remix y Mírame Remix.

RAWAYANA

Ganador de Artista Indie

rawayana

Entre los nominados estuvo Latin Mafia, Chuwi, Álvaro Díaz, RaiNao, HUMBE y Bomba Estéreo.

Qué vas a hacer hoy?, Omar Courtz y De La Rose

Colaboración del año

Bad Bunny

Ganador a Artista del año

Compitió con la nominación de artistas como Rauw Alejandro, Myke Towers, Feid, Shakira, Yandel, Annita y Karol G

Jowell y Randy

Ganador Artista Dúo

Ganador en Premio por Trayectoria

Los Premios se llevaron a cabo en Vivo Beach Club en Carolina.