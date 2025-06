De La Ghetto regresa con un sonido más global y tropical en nueva producción

Aunque lleva más de 15 años marcando pauta en el reguetón y la música urbana, De La Ghetto no deja de sorprenderse por los giros inesperados que toma su carrera. Así lo contó en una conversación íntima para el pódcast Entre Nos, de Metro Puerto Rico, donde habló de su nuevo EP, sus influencias y su deseo de apoyar la nueva generación de artistas.

“Tuve un momento hace dos años que no quería grabar más para mí”, confesó. “Estaba grabando versos para otra gente, para discos de otros, pero no sentía que tenía algo que decir como solista”, agregó.

Esa pausa cambió drásticamente a finales de 2023, cuando fue invitado a un campamento musical en Colombia que, en principio, no estaba destinado para sí mismo. “La persona para quien era no apareció, y yo dije: ‘Pues vamos a meterle”, recordó. El primer tema que grabó fue “Loco”, el sencillo que se convirtió en un éxito instantáneo. “Es top 5 en Latin Pop Airplay, y no es ni reguetón. Eso nunca me había pasado”, contó entre risas.

El EP —que aún no ha revelado un título oficial— mezcla ritmos afrobeat, R&B, reguetón y hasta jazz-funk, con un sonido fresco y bailable, ideal para el verano. “Es un disco más limpio, más maduro, pero sin perder mi esencia. Tiene sabor caribeño, es para vacilar, cocinar, pasarla bien”, aseguró.

Entre los colaboradores del proyecto, están Ysy A, un artista gitano que lidera las listas en España, y Blas, una figura en ascenso desde Medellín, Colombia. Uno de los temas más personales del disco es “Phil Jackson”, una pieza inspirada en Phil Collins y Michael Jackson, que abre el proyecto y refleja su versatilidad musical.

“La música siempre ha sido mi manera de fluir. A veces uno no sabe ni para dónde va, pero si te dejas llevar, salen cosas grandes”, reflexionó el artista.

De La Perla al mundo

En la entrevista, De La Ghetto también compartió anécdotas sobre sus comienzos, desde su infancia en Puerto Nuevo, Vega Baja, sus años viviendo en La Perla, Viejo San Juan, hasta la primera vez que improvisó en una placita frente al colmado de Julián. “Estaba en ropa de chef porque salí del trabajo directo. Y ahí, frente a la gente, me atreví a cantar por primera vez. Esa fue mi primera tarima”, relató.

Su historia está llena de obstáculos que transformó en motor creativo: la ausencia de su padre, la prisión de su madre, y una adolescencia marcada por la lucha por mantenerse a flote. “Yo no quería romperle el corazón a mi abuela. Ella fue mi guía”, expresó.

Ese sentido de responsabilidad y superación lo ha llevado también a abrir espacio para otros. Actualmente, De La Ghetto participa en un challenge (concurso) organizado junto a Metro Puerto Rico y su equipo en Latin Nation, para escoger a un nuevo talento y brindarle visibilidad con un sencillo oficial. “Hay muchos diamantes sin pulir en Puerto Rico. Esta es una manera de devolver un poco lo que la música me dio a mí”, dijo.

“El próximo Bad Bunny puede estar por ahí, perdido, como yo estuve. Lo importante es lanzarte. Aunque tengas 20 views, uno nunca sabe quién está mirando”, insistió.

Su voz sigue siendo única

De La Ghetto también reflexionó sobre su legado y su apuesta constante por lo diferente. “Cuando saqué ‘Sensación del Bloque’, muchos no entendían ese falsete, ese ritmo más melódico. Me decían que eso no era de la calle. Pero yo quería mostrar otra cara del caserío, algo más positivo”, contó sobre el emblemático tema cuyo vídeo fue grabado en el corazón del residencial Luis Lloréns Torres en Santurce.

“Ese tema unió a mucha gente que estaba en guerra. Lloréns entero bajó para el vídeo, y no hubo una sola pistola ni un mensaje de maleanteo. Eso fue lo que yo quise mostrar: que hay comunidad, que hay alegría”, relató.

Hoy, su voz sigue siendo una de las más reconocibles y versátiles del género. “Siempre fui diferente. Escuchaba rock, reggae, salsa, hip hop. Todo eso lo tengo en mi ADN. Yo me formé como estudiante de la música, y lo sigo siendo”, puntualizó.

La conversación completa —llena de historias nunca antes contadas, anécdotas divertidas y reflexiones profundas sobre la industria— estará disponible este domingo en el pódcast Entre Nos de Metro Puerto Rico. No te la pierdas.