Lúgaro dice que Jugando Pelota Dura no manejó correctamente situación con “Deplaymaker”

La excandidata a la gobernación y analista política, Alexandra Lúgaro, reaccionó al incidente ocurrido en la noche del lunes con el comentarista deportivo, Héctor Torres, mejor conocido como “Deplaymaker” en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

Lúgaro aseguró en un podcast con Jorge Pabón “Molusco” que los integrantes de Jugando Pelota Dura, manejaron de manera incorrecta la discusión y la crítica realizada por el comentarista deportivo. Igualmente, la ahora analista política indicó que diariamente en el programa televisivo ocurren situaciones entre panelistas y no se les pide “que no vuelvan” como ocurrió con “Deplaymaker”.

“Yo creo que la forma en que se manejó la entrevista, ese es el gran fallo. ¿Por qué? Todos los días a Jugando Pelota Dura va gente con diversas opiniones, tú escuchas allí desde Georgie Navarro entrarse a galletas con el otro, tienes un panel religioso, tienes un panel, panel político, diferentes paneles y se escuchan las opiniones de todas las personas, gente que incluso dicen unas barbaridades. Tú no escuchas que le digan: no vengas más y yo creo que la forma en que se manejó esto, sin duda alguna y Dennise, es mi compañera de trabajo, yo la veo todos los días al otro lado del estudio y comparto con ella, pero creo que la forma en que se manejó estuvo equivocada, creo que Play lo manejó muy bien, con mucho temple, creo que es importante que los espacios se ocupen, aunque te llamen para un tema, que él haya ido a hablar de esto”, expresó Torres.

Del mismo modo, indicó que entiende el punto del comentarista político quien criticó que en los programas de televisión solo se habla sobre el deporte en momentos en que ocurren situaciones negativas.

“Yo puedo entender la frustración que él siente, que él se dedica a hablar de los temas deportivos y el que la mayoría de la sociedad, que fue lo que dije, mi frustración decirte es que estamos hablando de esto otro que es lo importante y me dices, es que la sociedad no quiere escuchar eso. Básicamente esa fue la respuesta que le dieron a Play, que la sociedad no quiere escuchar sobre Amanda Serrano y sus 14 millones”, expresó.

“No vengas más”: Periodista se molesta por crítica de “DePlaymaker” a Jugando Pelota Dura

Un intercambio de opiniones se dio en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) entre el comentarista deportivo Héctor Torres, mejor conocido como “DePlaymaker”, y la periodista Dennise Pérez, luego de que esta no estuviera de acuerdo con una crítica que él le realizó al programa.

El comentarista deportivo criticó que a este tipo de programas de análisis noticioso solo lo invitan cuando se dan acontecimientos negativos alrededor del deporte, como la situación ocurrida este fin de semana, donde se suscitó una pelea a golpes entre padres de jugadores de baloncesto categoría mini.

“Yo tengo sentimientos encontrados con esto, te voy a ser muy honesto, yo venía pensando si debía venir. Esto no es un problema del deporte. Esto es un problema de nuestra sociedad y el detonante se dio en una cancha de baloncesto, pero yo te garantizo que si pusiéramos a muchos sectores de nuestra sociedad bajo la presión de un juego de baloncesto, se comportarían como reses, como ellos se comportaron.

Yo me pregunto cuándo al deporte se le da este foro, en muchas ocasiones es para resaltar este tipo de cosas que son negativas. Yo estaría de acuerdo en venir a resaltar que Amanda Serrano, cuando pelee el próximo 11 de julio, va a ser la mujer que más dinero ha ganado en la historia del deporte en el mundo [...] constantemente tengo que ver cómo mi figura en estos programas, la connotación que se le da al deporte es que hay problemas de violencia”, expresó Torres.

De inmediato, Dennise Pérez lo increpó, asegurando que en el espacio televisivo moderado por Ferdinand Pérez, se le da foro a los actos positivos que ocurren en el deporte y se tocan los temas que afectan a la sociedad en todos los ámbitos.

“Este programa trae todos los asuntos: a la madre abusadora, a cualquier abusador. En este caso, trae el asunto porque son padres en una actividad que es de niños y que se desató en un acto de violencia. Este programa los trae a todos, no es el deporte nada más, y cuando el deporte nos trae bien, lo destacamos”, dijo la periodista.

Playmaker continuó con su punto de que el programa no aborda el tema del deporte cuando se trata de actos positivos y que no lo invitan para analizarlos. La periodista le indicó: “Tú tienes tu propio foro y lo hablas”.

En el intercambio, se escucha a Pérez decir que Playmaker “está perdido”, cuando él insiste en que el programa no destaca lo positivo del deporte.

“¿Por qué cuando se da algo positivo y tiene la magnitud, ustedes me traen? Porque, obviamente, mi opinión va a tener un peso sobre esta situación, pues va a tener el peso en los otros también”, expresó Torres.

Al momento, la periodista le respondió: “Pues no vengas más”.