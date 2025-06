El día que Jacky Fontánez se hizo pasar por Jackie Guerrido

En la carrera por alcanzar los sueños y encontrar una gran oportunidad, las decisiones atrevidas está a la orden del día, y ese fue el caso de la comunicadora puertorriqueña, Jacky Fontánez.

La cagueña contó en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” la historia del día que se hizo pasar por una colega para abrirse paso en los medios de comunicación internacionales.

PUBLICIDAD

"En un momento dado, aquí en Puerto Rico no tenía tantas oportunidades como ahora, gracias a Dios. Como que puse mi mirada en Miami, y llegué a ir a Miami, llegué a llevar resumes, a llevar demos, a colarme en los canales como si fuese otra persona", comenzó diciendo Fontánez entre risas.

La mujer de 38 años confesó que se transformó en la presentadora de televisión boricua, Jackie Guerrido.

“Un día yo dije ´Voy a ir a Univisión y me voy a vestir como Jackie Guerrido´. Entonces yo fui sola. Yo alquilé un carro, yo creo que tenía como 25 años, me llevé un resumé y el demo. Y yo dije ´Bueno, ya yo he venido aquí antes como bailarina, pero yo ahora soy Jackie Guerrido´“, recordó.

Cuando llegó al canal televisivo, Fontánez logró burlar al primer guardia de seguridad aseverando que tenía unos documentos que entregar en el departamento de noticias.

“Yo me estoy estacionando con el carro alquilado, y veo a Raúl de Molina bajando. Y yo (digo) ´Ay Dios mío, estoy aquí, estoy aquí´. (Luego), me bajé (y me dirigí) al lobby. Y vuelvo (y expreso) ´Ay Dios mío, ¿y ahora qué digo?´. Y pues digo en el lobby ´Sí, buenas, tengo unos documentos para el departamento de noticias´”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Ante ello, la recepcionista llamó a la directora del departamento de noticias. Cuando la mujer estaba llegando al espacio, la trabajadora le preguntó de qué se trataban los documentos.

“(En ese momento, yo pensé) ´Ay Dios, ya no se me ocurren más mentiras´. (Y le respondí) ´Un resumé´. La muchacha se puso roja, roja, roja, roja, y ya la directora estaba al lado mío, y yo me paro (frente a ella y le comento) ´Hola, mucho gusto, yo soy Jackie Fontánez. Este es mi resumé. Yo estudié, tengo una maestría en periodismo, tengo un bachillerato en publicidad, y estoy lista para hacer una cámara de prueba ahora mismo´“, narró la empresaria.

“Ella me dice ´Muchas gracias, ese no es el proceso, pero vamos a evaluarlo´“, agregó.

A pesar de que la directora no le realizó la prueba de cámaras, la animadora se sintió complacida porque “por lo menos, se lo entregué a la mano”, ya que la mayor parte del tiempo “el resumé termina en el zafacón”.

“Con el mismo amor, yo dije ´¿Dónde queda Telemundo?´ Y fui con el mismo amor a Telemundo y dejé el resumé. Ese se quedó en el lobby. Luego estaba buscando dónde quedaba CEE en español. Nunca lo encontré“, precisó con una sonrisa.

Finalmente, contactó otras figuras televisivas― como María Elena Encarnación― y tuvo la oportunidad de entrevistarlas, y hasta almorzar con ellas.

“Todo con mi afán de conocer gente que yo admiraba, que estaba haciendo lo mismo que yo, y que yo aspiraba trabajar donde ellas trabajaban. He hecho de todo”, afirmó la también locutora.

La entrevista completa con Jacky Fontánez en el podcast “Entre Nos” está disponible en el siguiente enlace: