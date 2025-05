Javier De Jesús pone en su lugar a mujer que rechaza ser boricua por “mala fama”

El actor y motivador personal, Javier De Jesús, mejor conocido como “El Machazo” publicó un contundente mensaje en sus plataformas digitales en defensa de los puertorriqueños y en respuesta a unas expresiones realizadas por una participante del programa “Enamorándonos” (Univisión).

De Jesús, quien actualmente reside en los Estados Unidos, publicó un video donde reacciona a las expresiones de una mujer identificada como “Gabriela” en el programa de televisión, donde indicó que aunque es boricua, prefiere que la identifiquen como venezolana ya que los puertorriqueños “tienen mala fama”.

“Lo que dijo esta joven, esa boricua que va a televisión internacional y se atreve a decir, soy puertorriqueña pero me creo venezolana, eso es una falta de respeto…esto no es un ataque personal esto es una defensa a mi gente, a mi cultura, a mi identidad”, expresó De Jesús en el video publicado en YouTube.

El también comediante destaca a los boricuas, Bad Bunny, Ricky Martin, Chayanne y otros artistas internacionales que han puesto la bandera de Puerto Rico en alto y nunca han olvidado sus raíces.

“Si tú no te sientes parte de eso, no hay problema, vete lejos, no haces falta, pero no pretendas decir que eres otra cosa para tratar de ocultar lo que eres, porque esa actitud, esa sí nos da mala fama a nosotros lo que nos da mala fama es gente como tú, me gustaría decirte más pero no quiero entrar en tu nivel”, añadió.

Del mismo modo, hizo referencia a las personas que tienen que abandonar la isla, pero aún así llevan el nombre de Puerto Rico a todos lados y no olvidan sus raíces.

“Puerto Rico merece que lo representen personas con corazón, con orgullo”, fue parte de lo que expresó en el video.

¿Qué fue lo que pasó?

Una participante del programa Enamorándonos, que se transmite en los Estados Unidos, se ha vuelto viral por rechazar sus raíces puertorriqueñas y asegurar que prefiere que se refieran a ella como venezolana.

La mujer, identificada como Gabriela, de 26 años, nacida en Estados Unidos pero de padres puertorriqueños, indicó que vive en Orlando y trabaja para una compañía de mercadeo.

Al tratar de conquistar el corazón de “Eu”, un participante español, indicó que no quiere ser reconocida como puertorriqueña, ya que, según ella, los habitantes del país tienen “mala fama”.

“Soy puertorriqueña, pero yo me creo venezolana”, comenzó diciendo cuando el caballero le preguntó de dónde venía. Al cuestionarle por qué no quiere identificarse como boricua, respondió: “Creo que los puertorriqueños tenemos mala fama y, no sé, no me quiero juntar con eso”.

Sin embargo, el hombre al que intenta conquistar le indicó que todos los puertorriqueños que conoce son encantadores.