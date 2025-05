Mujer dice que los puertorriqueños tienen “mala fama” y prefiere ser venezolana

Una participante del programa Enamorándonos, que se transmite en los Estados Unidos, se ha vuelto viral por rechazar sus raíces puertorriqueñas y asegurar que prefiere que se refieran a ella como venezolana.

La mujer, identificada como Gabriela, de 26 años, nacida en Estados Unidos pero de padres puertorriqueños, indicó que vive en Orlando y trabaja para una compañía de mercadeo.

Al tratar de conquistar el corazón de “Eu”, un participante español, indicó que no quiere ser reconocida como puertorriqueña, ya que, según ella, los habitantes del país tienen “mala fama”.

“Soy puertorriqueña, pero yo me creo venezolana”, comenzó diciendo cuando el caballero le preguntó de dónde venía. Al cuestionarle por qué no quiere identificarse como boricua, respondió: “Creo que los puertorriqueños tenemos mala fama y, no sé, no me quiero juntar con eso”.

Sin embargo, el hombre al que intenta conquistar le indicó que todos los puertorriqueños que conoce son encantadores.

El programa Enamorándonos se transmite en todos los Estados Unidos y Puerto Rico a través del canal UniMás, propiedad de la cadena Univisión.

¿Cancelan el programa “Enamorándonos”?

Tras seis años al aire, el programa de televisión dedicado a encontrar el amor, Enamorándonos USA (Univisión), sería cancelado.

Según informó la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann, el show terminaría en dos semanas.

“En la noche de este jueves 8 de mayo, más de 60 empleados [habrían recibido la noticia] de parte de Soho Entertainment, productora y dueña del formato, de que en dos semanas se terminaría el programa por una decisión de TelevisaUnivision”, dijo la periodista.

Asimismo, indicó que la decisión se tomó por “una cuestión de presupuesto”.

“[Aunque] en un principio el contrato que tenían era hasta diciembre, Televisa habría decidido bajarle aún más el presupuesto a Soho, por lo que, pese a intentar llegar a un acuerdo, no se logró y la cadena habría decidido adelantar el final del contrato y cancelar el show, que terminaría oficialmente en dos semanas”, añadió.

Según reporta People en Español, la cancelación del programa dejaría sin trabajo a su conductora, Ana Patricia, a diferencia de Rafael Araneda.