Aleska sobre Maripily: “Que siga ladrando y yo sigo facturando”

La controversia entre la modelo venezolana, Aleska Génesis, y la empresaria boricua, Maripily Rivera, parece no tener fin.

Nuevamente, Aleska opinó sobre la boricua, asegurando que “prefiere ignorarla, hacer caso omiso”.

“A esa señora [Maripily Rivera] hay que dejarla atrás. Voy a decir algo, a ella si le favorece el hecho de humillar, insultar, ofender porque hay mucha gente, no entiendo a esos medios, que, de paso, le aplauden”, advirtió en un evento realizado en la Ciudad de México.

Añadió: “Por eso prefiero ignorarla, hacer caso omiso. Ella que siga ladrando y yo sigo facturando”.

El pasado 14 de mayo, Aleska Génesis también arremetió contra la empresaria boricua en las redes sociales asegurando que “parece un gorila” y le causa “asco a los hombres”.

Fue en la plataforma social X (antes conocida como Twitter) que Félix Arroyo “Picante” publicó una captura de pantalla de su DM (direct message) de Instagram, donde Aleska le reclama por contestarle una publicación a Maripily.

“Aleska me envía esta captura de pantalla a mi Dm… de mi comentario en el post de @maripilyrivera y luego me dejo de seguir, pero chica no se puede defender lo indefendible a mi no me vas a querer manipular con tu cara de mosca muerta #LCDLFAIlStars sorry pero no!!“, detalló Arroyo en la red social.

En respuesta a ello, la ponceña escribió: “Ella es tan pendeja la exconvicta. Por favor, Gougle no miente, que vida triste la de ella...”.

Sin embargo, la maracucha no se quedó callada y contestó con el siguiente mensaje: “Y tú eres FEAAAAAAA! Pareces un gorila muy muy fea, no sabes ni hablar, eres muy nefasta y horrorosa! La diferencia es que yo me quito a los hombres de encima tú te le encimas a los hombres y ni desnudándote provocas algo porque les das Ascooo!!”.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría criticando las expresiones de la venezolana. Muchos la tildaron de “racista y misógina” tras usar adjetivos ofensivos contra el huracán boricua.

Ambas fueron parte de la cuarta temporada de “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), donde Maripily fue la ganadora y Aleska quedó en el sexto lugar.

Actualmente, la modelo amenazó con demandar a la empresaria, luego de un fuerte careo que protagonizaron en televisión en vivo en el programa de Telemundo, “Pica y se extiende”. Se desconoce si ya presentó alguna acción legal.

