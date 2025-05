Maripily reacciona a la salida de Adame: “Puerto Rico estaba dividido guste a quien no le guste”

Maripily Rivera Borrero, la ganadora de la cuarta temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, reaccionó a la eliminación del actor mexicano Alfredo Adame de la temporada “All Stars”, que culmina el lunes, 2 de junio de 2025.

“Yo lo apoyé hasta donde yo pude y me eché mucha gente de enemigos. Lo apoyé, lo apoyaré y lo seguiré apoyando porque salió de la casa y yo lo voy a contratar. Tengo un nuevo proyecto y la persona indicada es él. Ya él tiene trabajo.

Esta que esta aquí lo esta esperando para contratarlo. El pandillero [Lupillo Rivera] ni llena conciertos, ni hace nada, el trabajo de él es ser un payaso. No se puede comparar con Alfredo Adame. Yo sé que cuando lo vea en las galas [a Adame] él va a pasar la página y va a apoyar a ‘Caramelo’ porque Puerto Rico también apoya a ‘Caramelo’. Puerto Rico estaba dividido guste a quien no le guste. Tienen que calmar su odio y su furia. Esto es un juego que acaba la semana que viene. Yo no dependo de este juego, yo dependo de mis empresas que tengo desde hace 25 años.

El trabajo como panelista no me gustó porque soy una persona que no me gusta que me estén manipulando y diciendo lo que tengo decir. Me gusta opinar la realidad“, dijo Rivera.

¿Qué dijo Maripily Rivera sobre la eliminación de Alfredo Adame de “LCDLF All Stars”?

Adame se convirtió la noche del lunes, 26 de mayo de 2025, en la último eliminado del reality show.

Por su parte, los votos de los televidentes favorecieron al dominicano Carlos Antonio “Caramelo” Cruz y el italiano Luca Onestini. Estos se unieron al grupo de seis finalistas.

Adame estaba nominado por octava vez en la temporada, Luca fue sentenciado por octava vez y “Caramelo” enfrentó su sexta sentencia.

El mexicano fue el noveno eliminado de LCDLF 4, ganada por la empresaria y modelo boricua, Maripily Rivera Borrero.

Los finalistas del programa convivencia y estrategias son: Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz, Carlos “Caramelo” Cruz, Luca Onestini, Paulo Quevedo, Rosa Caiafa y Dania Méndez.

La colombiana Rosa, el italiano Luca y el dominicano “Caramelo” son parte de la nueva generación del programa que finaliza el lunes, 2 de junio de 2025.