Disney estrena una versión inmersiva de The Little Mermaid con mirada contemporánea

The Little Mermaid – A Musical Adventure” en Hollywood Studios.

Hollywood Studios, FL — Con una mezcla de nostalgia, innovación tecnológica y sensibilidad moderna, Disney estrenó hoy el espectáculo “The Little Mermaid – A Musical Adventure” en Hollywood Studios. Metro Puerto Rico tuvo acceso exclusivo al primer público en presenciarlo.

La nueva propuesta teatral es una reinvención del clásico Voyage of the Little Mermaid, que durante años formó parte de la oferta del parque. Esta versión revitalizada combina marionetas, proyecciones digitales y una narrativa más ágil para cautivar a nuevas generaciones sin perder la esencia del cuento original.

“Queríamos honrar el legado del espectáculo anterior, pero al mismo tiempo llevar la historia a nuevas audiencias con todos los recursos que hoy tenemos a nuestro alcance”, expresó Katrina Mena, Senior Creative Producer de Disney, en entrevista con Metro Puerto Rico. “El resultado es una experiencia mágica e inmersiva”, puntualizó.

Entre los elementos más celebrados se encuentra el número “Under the Sea”, que utiliza efectos visuales avanzados y coreografías con marionetas para llenar de vida el escenario. También se incorporaron canciones como “Kiss the Girl”, ausente en versiones pasadas, y nuevos momentos cómicos que actualizan el relato sin traicionar su espíritu original.

“Para nosotros era importante mostrar a Ariel como una soñadora valiente, curiosa, pero también con agencia propia”, sostuvo Mena. “El espectáculo logra capturar su mundo interior de una forma más profunda y emocional”, agregó la creativa.

Precisamente, durante el estreno del musical estuvo presente Jodi Benson, la voz original de Ariel, con quien Metro Puerto Rico tuvo la oportunidad de dialogar.

“El espectáculo es mágico. Captura el corazón de nuestra película original. Me encantó cómo se combina la animación con acción en vivo y tecnología. Fue impresionante, realmente increíble”, expresó Benson, momentos después de sorprender al público durante la función de estreno.

La pieza, de unos 25 minutos, es ideal para familias y fanáticos del clásico animado. Su estreno marca un paso adelante en la forma en que los parques temáticos presentan sus producciones teatrales, apostando por una mayor integración sensorial y narrativa.

“Todo el mundo debería venir a verlo”, insistió Benson.

El show se presenta todos los días entre las 9:15 am hasta las 7:15 PM. Es una oportunidad perfecta para quienes viajan con niños para descansar un poco y refrescarse.

Metro Puerto Rico se encuentra esta semana en el mundo mágico de Disney para documentar la experiencia del programa Cool Kid Summer Experience. Sigue pendiente a los contenidos sobre esta cobertura especial.