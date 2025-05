Nicky Jam cancela presentación en Nueva York por motivos de salud

El exponente de música urbana puertorriqueño Nick Rivera Caminero, mejor conocido como “Nicky Jam”, confirmó las razones que lo llevaron a cancelar el concierto que tenía pautado para ayer, domingo, en Nueva York.

Rivera Caminero indicó que enfrentó problemas de salud que se intensificaron tras su presentación del sábado en Montreal, Canadá.

PUBLICIDAD

“Lamento profundamente tener que decirles que tuve que cancelar mi esperado show en la ciudad por la pérdida de mi voz, fiebre y el comienzo de una bronquitis que se me agravó posterior a mi show en Montreal la noche de ayer, (sábado)“, comenzó diciendo el artista.

El intérprete de “El amante” y “Te robaré” aseguró que hizo todo lo posible por presentarse, pero su equipo médico le recomendó reposo para evitar complicaciones mayores.

“Desde anoche mi equipo, incluyendo manejo, booking, DJ, bailarines, staff y promotores han estado muy pendientes de mi evolución sin poder tener una mejoría el día de hoy (domingo), lo que llevó a postergar mi presentación. Me esforcé con la esperanza de poder presentarme desde que aterricé, pero mi cuerpo me lo impidió y el equipo médico me confirma que necesito descansar para sanar adecuadamente, lo cual nunca me había pasado en mis 30 años de carrera“, abundó.

Y añadió: “Sé cuánto esperaban este show, y créanme, yo también. Sin embargo, el apoyo de ustedes significa todo para mi. y me parte el corazón fallarles. Prometo compensarlo en cuanto esté recuperado y pueda darles la presentación que se merecen la cual anunciaremos muy pronto junto a los promotores. Los amo”.

El concierto, denominado “Nicky Jam Memorial Day Concert - Under Water”, se realizaría al aire libre en Noble Street, Brooklyn, a las 3:00 p.m.

PUBLICIDAD

En redes sociales, numerosos fanáticos manifestaron su inconformidad y pidieron el reembolso de las taquillas.

“5 horas de DJ’s esperándolo en Brooklyn y para que cancelara al momento antes de salir al escenario. Que desilusión. Hubieran cancelado desde la mañana si ya había perdido la voz. ¿Para hacernos perder el día?“, escribió una usuaria de la red social Instagram identificada como Flor Eagan.

"Volé desde Colorado solo para verte. Ahora, planeas reprogramar el evento para una fecha futura. ¿También cubrirás el costo de mi vuelo? ¡Qué pérdida de tiempo y dinero! Decir que estoy decepcionado es quedarse corto“, escribió otra persona.