Una noche de desamor con Alvarito en el Choliseo

Lo vimos varias noches como invitado pero esta vez le tocó su turno, Álvaro Díaz encendió todas las emociones en su primer concierto en el Choliseo.

Con los asientos abarrotados, las más de 15 mil personas que se dieron cita en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, estallaron de emoción cuando a las 10:24 de la noche del viernes comenzó el video introductorio que le sacó las lágrimas a más de una.

En el video, la mamá de Alvarito, protagonista y motor de su éxito, narra la historia del artista, desde que salía de su pueblo favorito, Isabela, hasta hacer historia con sus canciones alrededor del mundo. “Me decías ‘mami algún día voy a cantar en el Choli’, y mírate, felicidades hijo por cumplir otro de tus sueños. Estamos orgullosos de ti, el campeón de la Milla de Oro”.

Alvarito Díaz dio inicio a lo que fue una noche repleta de un sube y baja de emociones en el escenario con un diseño de “teleprompter” en el que narraba y conectaba las historias de sus canciones, dándole vida al Choliseo con la primera canción de su más reciente álbum Sayonara, “Te vi en mis pesadillas”.

“Bueno, pues, buenas noches Puerto Rico, para el que no me conoce mi nombre es Álvaro Díaz y tengo entendido que este es mi primer fk1ng Choli”, abrió el artista seguido de miles de aplausos.

Con casi tres horas y más de 35 temas de historia musical contenida en sus cuatro álbumes, el artista puertorriqueño utilizó sus dotes de cuentista y fue explicando a los miles de fanáticos cada una de sus historias de amor (y desamor).

A través de un viaje sonoro y emotivo, exploró las diferentes etapas de una ruptura amorosa asistido por una máquina robot llamada “S1TA 3000”, que, con mucha creatividad, iba marcando cada fase y cada tema de su discografía; desde Sayonara (2024) y Felicilandia (2021) hasta recordar los Diaz Antes (2020) y llegar al inicio de su historia con su primer éxito en 2015, la canción “Chicas de la Isla”.

El escenario vibró con sus efectos de producción audiovisual de alto calibre, el juego de luces neon de color azul y violeta, fuegos artificiales (y fuego); un viaje en un carro marca Volkswagen y el baterista que estuvo acompañándolo durante todo el concierto, Manuel Lara.

No hubo bailarines en su presentación, pero no hizo falta, la energía se sentía en todos los espacios.

En su espectáculo –porque no hay mejor palabra que esa para definir su primer show–, se dio cita la cantante argentina Nathy Peluso como primera invitada para interpretar “XQ Eres Así”.

También se trepó al escenario la artista puertorriqueña PaoPao para cantar “1%”, así como el artista boricua Papi Sousa para revivir la historia de Hato Rey, su primer álbum, y “Bang Bang” con su compatricio Joyce Santana, uno de los artistas que incursionó en el mundo de la música de la mano de Alvarito y Sousa, con quien se dio un “shot” de tequila celebrando y a quienes le agradeció por “todo lo que han hecho por el movimiento”.

En todo momento; en el escenario, junto con otros artistas y estando solo cantando sus propias canciones, Díaz se proyectó entusiasmado por la oportunidad que tenía de presentarse en el Choliseo mostrando una seguridad escénica y vibrante de extremo a extremo, hasta pareciera que no era su primera vez dando un concierto tan grande para su gente.

Aprovechó una interacción con el público para agradecerles por lograr el sold out de ambas funciones de su show diciendo “Free Sayonara” con su gente en referencia a su último álbum que, estuvo casi dos años sin estrenar por problemas con la producción y procesos administrativos.

“Sayonara fue el álbum que me regaló dos sold out en mi lindo Puerto Rico, que fue nominado a los Grammys, que Rolling Stones dijo que fue el álbum del año pasado, que ha conectado con tanta gente y me ha hecho viajar el mundo jamás hubiese salido si no fuera por cada una de las personas que están aquí, eternamente agradecido”, agradeció el artista.

“Babysita </3”, “Brilloteo”, “Problemón”, “Gatitas Sandungueras Vol. 1”, “Mi funeral”, “Ramona Flowers”, “Reina Pepiada” y “Paranormal” fueron algunas de las canciones del repertorio de éxitos que se escucharon retumbando en el Choli.

Así como “Chinita Linda” que estalló gritos y brincos cuando vieron al vocalista de la banda venezolana Rawayana, Alberto “Beto” Montenegro cantando “Mira mi chinita linda, to’ los días pido que termines en casa, aunque sea una noche aunque le llegues borracha”.

Alvarito le dedica el Choli a su mamá

Gran parte del éxito y la musa de Álvaro Díaz, ha sido por el apoyo incondicional de su mamá, Elsa O. Rodríguez, quien incluso se ha viralizado su voz por su frase “esa nena era bien buena Alvarito” en la canción “En PR no hace frío”.

Él mismo ha admitido ser un “mama’s boy” pero en el mejor de los contextos.

Apoyado del equipo que estuvo con él en el tiny desk del National Public Radio (NPR) Music y a quienes presentó más tarde, el artista le dedicó “Todo Bien” a su mamá, canción que glorifica al ser más real y genuino que tenemos en nuestras vidas: nuestra mamá.

Casi terminando su presentación, el artista experimental Matt Louis interpretó la canción “MAMI 100PRE SABE”, con un interludio en el que escuchábamos a su mamá aconsejando al artista con todo su amor, mientras el artista aparecía en el escenario vestido con un gabán de la mano de su mamá quien llevaba un traje color crema.

“Oye Puerto Rico regálame un fuerte aplauso para mi mamá, mi inspiración mayor”, pidió Díaz al envolver a su mamá en un abrazo.

El anfitrión de la noche dio cierre a su primer concierto con “YOKO”, una canción de reflexión sobre el deseo del amor verdadero antes de despedirse de su público.

“Espero que aunque sea por un ratito, hayan podido encontrar Felicilandia esta noche aquí en el Choli, y al que no, como yo, que haya podido decir, Sayonara”, cerró el artista.

Esta noche del sábado, el campeón de la Milla de Oro continuará con su segunda y última noche en el escenario más grande de Puerto Rico.

Fotogalería por Carlos Navarro