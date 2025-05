Raphy Pina rinde tributo a su padre a 25 años de su fallecimiento

El empresario y productor de música puertorriqueño Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves, acudió este sábado a sus redes sociales para rendir un tributo a su progenitor, Rafael Pina Gómez, a 25 años de su muerte.

Pina Nieves, quien es pareja de la cantante dominicana Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, mejor conocida como “Natti Natasha”, indicó que aún lleva presente a su padre y que su ausencia sigue doliendo.

“Hoy, 25 años después de tu partida, te sigo honrando. La pérdida de un ser amado no sana. Son cicatrices que nunca cierran, solo aprendes a cubrirlas con una curita para seguir adelante. El tiempo no borra el dolor, solo te enseña a vivir con él”, comenzó diciendo.

Asimismo, señaló que se cumplen dos años desde su ingreso a una cárcel federal en Estados Unidos, tras haber sido hallado culpable en diciembre de 2021 por el juez federal Francisco Besosa de dos cargos por posesión ilegal de armas.

“Hoy, no solo recuerdo a mi papá, también recuerdo que hace exactamente dos años, en esta misma fecha, me encerraron. Una fecha difícil, marcada por ausencias, por silencios que pesan, por reflexiones profundas”, agregó.

También, aseguró que el legado de Pina Gómez sigue guiando su vida personal y profesional, y que sus enseñanzas continúan presentes en su rol como padre y ser humano.

“Mi padre tal vez no vio con sus propios ojos todo lo que hemos logrado, pero siempre trabajamos para demostrarle que sí se podía, como él nos enseñó. Él fue mi patrón a seguir para convertirme en el padre que soy hoy. Aprendí de su ejemplo, de su entrega, de su amor incondicional. Dios me ha bendecido con una familia hermosa, y aunque duele que él no esté aquí para disfrutarla, sé que su legado vive en cada paso que doy y en cada enseñanza que le paso a mis hijos. Hoy lo honro. Hoy sigo viviendo, aprendiendo, luchando, como él me enseñó. Con orgullo, con amor, y con el corazón lleno de gratitud por haber sido su hijo”, concluyó.