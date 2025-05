Actor puertorriqueño hace historia en Broadway

El actor puertorriqueño, José Contreras, hizo historia al obtener e interpretar un papel dentro de la popular obra de teatro musical de Broadway “Hadestown”, creada por Anaïs Mitchell.

Contreras, de 26 años, se encuentra interpretando el personaje de “Orpheus” en la obra, el cual es una referencia a la mitología griega, específicamente al famoso músico y poeta Orfeo.

Orpheus es representado como una de las muchas inspiraciones que Alexander Hamilton, tiene para su propia obra de arte y su legado.

Según explicó Contreras en entrevista con Chicago Sun-Times, desde su adolescencia este se obsesionó con la banda sonora del musical de Hamilton.

“Ponía el álbum de principio a fin y rapeaba todo solo en mi habitación”, detalló.

El actor boricua ha estado viviendo lo que él llama un momento de “círculo completo” al tener este papel en la gira nacional de “Hadestown”, que se presentará en el Teatro CIBC del 6 al 18 de mayo.

Contreras es el primer Orpheus puertorriqueño de la historia. La importancia de este momento no le pasa desapercibida.

En una conversación con el Sun-Times a principios de esta semana durante una parada de su gira en Auburn, Alabama, Contreras expresó que “... siempre he sido un gran defensor de la inclusión en las artes porque, de niño, no había mucha gente como yo que hiciera lo que yo quería”, dijo. “Así que esa siempre ha sido la razón principal por la que hago teatro y por la que me encanta”.

Combinando folk, blues y jazz de Nueva Orleans, “Hadestown” narra el antiguo mito griego del descenso de Orpheus al inframundo en su misión heroica de rescatar a su amada, Eurídice. El espectáculo, que se estrenó en Broadway en 2019, ganó ocho premios Tony, incluyendo el de mejor nuevo musical.

Contreras lleva poco más de un mes en el espectáculo —su primera gira nacional en Broadway.