Exdirectora del Distrito de Convenciones afirma fue cuestionada por eventos de Bad Bunny, Residente y la Alianza

Bad Bunny (Photo by Monica Schipper/Getty Images)

La exdirectora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Mariela Vallines Fernández, afirmó que miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) le cuestionaron por la negociación de la residencia artística que el exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, realizará en Puerto Rico este verano.

Vallines Fernández, quien estuvo en el puesto durante la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, indicó que el proceso de negociación fue “duro” y reveló que recibió llamadas en las que fue “cuestionada”.

Sus expresiones se dieron durante una entrevista en el canal de YouTube del abogado y analista político, Jay Fonseca. Igualmente indicó que recibió cuestionamientos sobre el uso de los terrenos del Distrito de Convenciones para el cierre de campaña del la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Fue duro. Yo me busqué mis pinches, cuando, por ejemplo, en el cierre de la Alianza PIP-MVC, que se hizo en Distrito y aquello fue olvídate... (También) con el concierto de René (Pérez Joglar)”, indicó. “A mi me llamaban a cuestionarme y yo: ‘es que esa parcela no es de Mariela Vallines es del pueblo de Puerto Rico’”, abundó.

Vallines Fernández coincidió con Fonseca en que hubo un intento de “controlar la libertad de expresión básica“.

Este año, Bad Bunny estrenó el álbum "Debí tirar más fotos", que ha sido un éxito mundial y atraerá a miles de fanáticos a la residencia que realizará en la Isla el próximo verano.

La serie de conciertos, que contará con alrededor de 30 funciones, se llevará a cabo entre los meses de julio y septiembre.

Bajo la lupa venta de boletos para los conciertos de Bad Bunny en España

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció esta semana ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Consumo de España supuestas irregularidades en la venta de boletos para los conciertos que Bad Bunny tiene programados en ese país para el próximo año.

A través de su portal web, la organización privada indicó que Ticketmaster —empresa global dedicada a la venta y distribución de boletos para eventos en vivo, como conciertos, obras de teatro y eventos deportivos— ha llevado a cabo “irregularidades” en el cobro de las entradas.

“Desde OCU hemos denunciado ante las autoridades de Consumo a la plataforma de venta online Ticketmaster. ¿El motivo? Un cobro irregular y abusivo de las entradas del anunciado concierto de Bad Bunny: al precio básico de la entrada se le suman distintos conceptos que al final triplican su coste“, precisó el ente.

Asimismo, la OCU calificó como un “abuso” hacia los consumidores el proceso de compra para la gira “Debí tirar más fotos”, que incluirá presentaciones en Madrid y Barcelona.

“Ticketmaster incrementa el coste de la entrada del concierto de Bad Bunny con hasta tres conceptos diferentes: así, una entrada que originariamente anuncia un coste de 79,50 euros, acaba costando 269, euros, pues al importe mínimo anunciado hay que sumar 3: 3,30 euros en concepto de donación 36,50 euros por gastos de gestión y 150 euros por cargo VIP adicional”, expresó la entidad.

De la misma forma, la OCU denunció que Ticketmaster está llevando a cabo cobros por conceptos como “donación” y “cargos extra VIP” a los usuarios, aunque son precisamente los fanáticos quienes deben asumir todo el proceso de compra por sí mismos.

“Llevamos tiempo denunciando la injusticia que supone el cobrar unos gastos de gestión al consumidor que compra online una entrada (o un billete): si todo lo hace el usuario: entra en la web, seleccionar fecha, tipo de entrada, asiento, la imprime… ¿Qué gestión justifica un cobro de nada menos 36,50 euros por entrada? Y en este caso, además, hay una cuantía por “donación”, y un “cargo extra VIP” que es casi el doble del precio original de la entrada. Estos gastos tienen en común: que no son transparentes, para el usuario no son evidentes casi hasta el momento del pago y que no son reembolsables“, recalcó.

También, la OCU aseguró que los precios de estas entradas no son iguales para todos y que se trata de “precios dinámicos” que varían “en función del mercado”.

“Desde OCU consideramos que, para que el usuario pueda hacer una compra informada, debe conocer más detalles de esta política de precios personalizados y cambiantes, saber qué determina ese cambio, y también pensamos que, mientras que el consumidor no abandone el proceso, debería respetarse el primer precio que se le ofreció. Son muchas las cuestiones pendientes y muchas las dudas: pedimos a Consumo que desarrolle una normativa que evite abusos en la aplicación de los precios dinámicos: la personalización no puede ser un argumento para cobrar de más al usuario", finalizó la entidad.

Por otro lado, la agencia de noticias Cable News Network (CNN) reportó que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, confirmó en una entrevista que van a investigar las alegaciones.

“Me había llegado también por múltiples vías”, agregó Bustinduy, “porque esto ha sido un proceso bastante extraordinario, la compra de entradas para estos espectáculos”, dijo el funcionario.

Bad Bunny llevará su gira a Bélgica, Italia, Polonia, Suecia, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, España, Portugal, Japón, Australia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Costa Rica y República Domincana. También, realizará una residencia en el Coliseo de Puerto Rico Jose Miguel Agrelot, con 30 espectáculos en el lugar.