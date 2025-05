Ela Taubert llega a Puerto Rico con su gira “Preguntas a las 11:11″

La cantautora colombiana Ela Taubert, una de las voces emergentes más poderosas del pop en español, llega a Puerto Rico el 31 de agosto de 2025, con su “Preguntas a las 11:11 Tour” que coincide con el lanzamiento del álbum homónimo.

El concierto se llevará a cabo el último domingo de agosto en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, a las 8:00 p.m. y contará con un viaje de los mejores éxitos de su álbum debut.

Acerca de presentarse por primera vez en la isla, Ela sostuvo que: “Estoy muy emocionada de anunciar mi gira ‘Preguntas a las 11:11 Tour’ y de comenzar en Puerto Rico, la Isla del Encanto. Este lugar siempre me ha recibido con los brazos abiertos y me ha regalado momentos inolvidables. Presentarme aquí ha sido siempre un sueño, y no puedo esperar para compartir esta experiencia con todos ustedes. Se vienen muchas sorpresas".

Este anuncio llega en un momento clave para la artista, quien ha sido reconocida por Rolling Stone En Español como una de las voces destacadas en el panorama del pop dentro de su serie Future of the Music, reafirmando su lugar como una de las nuevas figuras más prometedoras de la escena latina. Acerca del álbum debut de ELA, Rolling Stone En Español dijo que: “Con su disco debut, Preguntas a las 11:11, Ela ha logrado lo que muchos intentan y pocos consiguen: articular la emoción de una generación sin necesidad de máscaras. A través de letras cargadas de honestidad radical y una producción sonora que mezcla sensibilidad pop anglo con alma latina, Ela representa esa nueva ola de artistas que entienden que hacer música hoy no es solo cantar: es narrar, es conectar, es curar”.