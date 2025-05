VIDEO: Dayanara Torres cautiva bailando bachata con Prince Royce

La eterna reina de Puerto Rico, Dayanara Torres, publicó en redes sociales varios videos bailando bachata con el cantante Prince Royce.

Según reporta la revista ¡Hola!, la ex Miss Universo compartió con Prince Royce durante una fiesta en la que el cantante promocionó su álbum Eterno.

PUBLICIDAD

Torres se encontraba cantando una versión bachata del éxito de los Backstreet Boys, I Want it that Way, cuando el cantante subió al escenario para obsequiarle una rosa azul.

Acto seguido, la tomó para bailar y ella aceptó mostrando sus mejores pasos. El baile continuó con el tema El Amor que Perdimos, mientras él cantaba.

VIDEO: Dayanara Torres baila bachata con Prince Royce

Recientemente, La eterna reina de Puerto Rico, Dayanara Torres, mostró su escultura figura en traje de baño en una publicación que realizó en sus redes sociales.

Con la fotografía, Torres, demuestra que a sus 50 años aún luce una figura envidiable, con la cual recuerda a muchos los años donde representó a Puerto Rico en Miss Universo.

PUBLICIDAD

El pasado 28 de octubre del 2024, la eterna reina de Puerto Rico cumplió 50 años y lo celebró desde Italia.

“No existe mejor forma de CELEBRAR my Bday (Oct28) than with my FAVORITE PEOPLE 🎉Los Amooooooo”, escribió la Miss Universe 1993 en su cuenta de Instagram junto a un video donde se puede apreciar algunos de los momentos que está viviendo con su familia.

En febrero de este año, Torres, revolucionó las redes sociales tras recordar el tema “Antifaz”, que le daba el mismo nombre a su primer y único álbum lanzado en 1997.

Fue a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar a la exreina de belleza montada en un auto por las calles de Madrid, España, mientras interpretaba la canción y los presentes la animaban.

Torres cantó por primera vez el sencillo en el show de Don Francisco “Sábado Gigante” (Univision). También grabó un video musical, el cual se filmó en el Faro de Maunabo, en Punta Tuna.

“Antifaz” vio la luz hace casi 28 años. El disco cuenta con 13 canciones. “Jeringonza” junto a Ivy Queen logró conquistar los puestos 17, 6 y 5 en las listas Billboard Hot Latin Songs, Latin Tropical Airplay y Latin Pop Airplay, respectivamente.

La beldad se convirtió en una de las Miss Puerto Rico más consentidas por el Pueblo después de representar a Toa Alta en la edición de 1993 y, posteriormente, coronarse como Miss Universo en la Ciudad de México.

Como parte de su labor social, participó del concurso televisivo “Mira Quien Baila” ganando una donación de $55 mil para el Hospital San Jorge en Puerto Rico y en el 2019, a raíz de su diagnóstico de cáncer de piel, educó a la población sobre esta enfermedad.