Todo listo para el concierto que Danny Frank ofrecerá este viernes en CDMX

En medio de un mes con muchas presentaciones en Ciudad de México y Estado de México, tuvimos la oportunidad de charlar con Danny Frank, quien ofrecerá un concierto íntimo en un recinto de Ciudad de México en el que, en sus propias palabras, la gente “gozará de diferentes géneros musicales y la pasará muy bien”.

El cantante, que nació en Calí, Colombia, el 3 de enero de 1981, formó parte de varias agrupaciones en su país antes de probar fortuna en México, destacando su paso por la Orquesta de Wilson Saoco y la Orquesta Yambaó. Se mudó a Ciudad de México en 2005, donde en 2008 editó su primer disco, Nítido.

Desde entonces, ha participado en varios homenajes a figuras del género tropical, entre ellos los dos volúmenes de la colección “La salsa de los grandes”, y se ha presentado en festivales importantes y ha ofrecido conciertos en diferentes recintos, incluyendo el Teatro Metropolitan de la capital mexicana. Así mismo, ha grabado varios discos como solista.

Con motivo del concierto que ofrecerá este viernes 16 de mayo, en el centro de espectáculos La Maraka, en Ciudad de México, Metro World News tuvo la oportunidad de platicar con Danny Frank sobre esta presentación y su carrera musical.

1. ¿Qué debemos saber sobre tu presentación en La Maraka?

–Te puedo decir que la gente que asista, y todavía están a tiempo de adquirir sus boletos, gozará de diferentes géneros musicales y la pasará muy bien. Después de dos conciertos en el Teatro Metropolitan, opté por una presentación en un lugar más pequeño donde la gente pudiera tomar una copa, estar en familia e incluso bailar. La fecha, el 16 de mayo, incluso se presta a seguir festejando a las mamás y a los maestros.

2. ¿Sorpresas?

Habrá un poco de todo, desde invitados especiales que abrirán el show y una orquesta con unos 12 músicos, hasta canciones que llevarán a la gente a épocas de antaño, otras que los invitarán a cantar y otras con las que querrán bailar. Un show de Danny Frank siempre tiene sorpresas, y el de La Maraka no será la excepción.

Te cuento que si bien gran parte del show se planea por adelantado, voy viendo cómo va reaccionando el público y con base en eso puedo modificar un poco las canciones. Y es que no hay dos públicos idénticos, así que voy viendo las reacciones de las personas y cómo se van motivando. En esta ocasión, calculo que la mitad de las canciones serán de salsa y música tropical, mientras que la otra mitad serán boleros.

Danny Frank. El cantante colombiano de salsa y boleros se presentará en el centro de espectáculos La Maraka este viernes 16 de mayo para una velada que promete deleitar a los asistentes.

3. ¿Tienes preferencia por alguno de los dos géneros o realmente los disfrutas por igual?

–Me encantan por igual. Empecé en la salsa, con varios proyectos, formando parte de diferentes agrupaciones y grabando algunos discos de este género, y eso me abrió las puertas en México para ingresar con la salsa. Sin embargo, posteriormente tuve la oportunidad de incursionar en el bolero, o bolero son, con música de la Sonora Matancera, y realmente me abrió más puertas.

La verdad me encantan ambos géneros, y he tratado de ser muy versátil. De hecho, también he cantado algo de cumbia, que es música originaria de mi tierra, y tuve la oportunidad de cantar con la Sonora Dinamita.

Eso sí, siempre, a cualquier proyecto, presentación o colaboración, le pongo todas las ganas del mundo. He tratado de ser muy versátil, y cada vez más artistas nos adentramos en varios géneros.

4. ¿Hubo algo o alguien que te inspirara a cantar boleros?

–Bueno, a mi padre le encantaba la Sonora Matancera, entonces crecí escuchando su música. Creo que así nació mi interés por ese género.

5. Además de Colombia y México, ¿en qué otros países de América Latina te has presentado, y a cuáles otros te gustaría llegar?

–He tenido la oportunidad de cantar en Panamá y Ecuador, y estoy en pláticas para ir a Perú. Mi intención es seguir llevando mi música a más lugares de la región. No es fácil, no es una carrera fácil, pero realmente creo que puedo llevar mi música a más lugares.

6. ¿Con qué artista o agrupación te gustaría tener alguna colaboración?

–Hay varios … pero siempre he querido grabar con Gilberto Santarosa, y espero que en algún momento llegue esa oportunidad. También me gustaría grabar con Carin León y con Christian Nodal. Espero algún día se puedan dar estas colaboraciones.

7. Comentabas que no es una carrera fácil. ¿Qué te ha motivado a seguir por este camino?

–Siempre me ha gustado la música. Es algo a lo que estuve expuesto desde pequeño, y una vez que empecé supe que esta industria era para mí. Siento que ya no puedo parar. He escrito algunas canciones y también me gusta producir. De hecho, tengo mi propio estudio. No me veo haciendo otra cosa.

8. ¿Siempre quisiste ser cantante?

–De niño, en la escuela, hacía mucha bulla con pupitres y pretendía estar tocando tambores y diferentes instrumentos. Hasta donde recuerdo, en algún momento dije que quería ser policía, pero la vida me fue guiando por este camino, por el camino de la música. Y aquí seguimos.

9. ¿Qué consejo le darías a alguien con ganas de ser cantante?

–Les diría que deben tener mucha perseverancia y estar dispuestos a trabajar con mucha dedicación y a no darse por vencidos. No es una carrera donde uno dice “llegué y pegué”. Hay personas que corren con suerte y tienen un tema o un disco que pega, pero de ahí no pasan.

10. ¿Cuáles son algunos de tus pasatiempos y cuáles son tus redes sociales?

–Me encanta pasar tiempo con mi hija, andar en bici e ir al mar. En realidad me encantan los lugares de mucha naturaleza. Me encuentran como Danny Frank Musica en Instagram y YouTube, y Danny Frank Música en TikTok.