“Me está pegando duro”: Emotivo mensaje de Alex Díaz sobre su hija que se irá a estudiar fuera de Puerto Rico

El locutor y comediante Alex Díaz acudió a sus redes sociales para hablar sobre una situación que está viviendo con su hija, ya que pronto se irá a estudiar fuera de Puerto Rico.

El locutor confesó que, a pesar de estar orgulloso, siente “una tristeza inmensa” cuando piensa que pronto su hija se irá de la isla para estudiar en la universidad en Nueva York.

“Llevo un tiempo sintiéndome medio down. Varias veces Leyra [su esposa] me ha preguntado si me pasa algo, porque me nota serio o pensativo. Y honestamente, hasta hoy, yo mismo no sabía qué contestarle. Cada vez que me lo decía, hasta me incomodaba, porque en mi cabeza no pasaba “nada”. Pero ahora me doy cuenta de lo que está pasándome", escribió.

Continuó: “Estas semanas han estado cargadas. Entre el show de comedia, los proyectos, y los preparativos de mudanza de Girellys [su hija] para su universidad en Nueva York, la vida ha ido en fast forward. He estado metido de lleno ayudando en todo, pero me di cuenta que cada vez que alguien menciona la universidad, aporto lo necesario… y rápido cambio el tema".

“Tan reciente como ayer, compré los pasajes para su partida… y ¡BOOM! Sin que nadie se diera cuenta, se me aguaron los ojos. No sé si es que soy un blandengue o quizás un poquito egoísta, pero me está pegando duro saber que mi princesa se va de casa a estudiar fuera", explicó.

Asimismo confesó que aún no sabe “cómo [va] a manejar esta nueva etapa” y que su “corazón de papá [está] aprendiendo a soltar”.

“No he llorado todavía (que me hayan visto), pero tengo una tristeza inmensa en mi corazón. Solo pensar en el momento de dejarla allá y regresar sin ella… me aprieta el pecho. Ay, Dios mío… Protégela. Cuídame a mi princesa. Bendice su caminar, su entorno, y no permitas que nadie le haga daño", expresó.

Añadió: “Siempre he sido un papá presente, de los que está en todas. No solo para aconsejarlas pero me gusta estar físicamente ahí con ellas para que me vean presente en carne y hueso en todo lo de ellas. Me he disfrutado cada etapa con mis hijas, y si tengo que tomar decisiones difíciles, siempre la balanza se va a su favor. Y sí… hoy entiendo que esto es lo que me tiene así. No sé cómo voy a manejar esta nueva etapa, ni cómo hacer para estar ahí por si ella me necesita. Por eso decidí compartir esto aquí… por si me ven medio callado, sepan que no es nada malo con nadie. Es solo este corazón de papá aprendiendo a soltar".

El locutor aprovechó para solicitar a sus seguidores oraciones para que su hija: “Siempre les agradezco a ustedes por tanto cariño conmigo. También sé que no les tiembla el pulso para elevar una oración, así que se los pido: pónganme a Girellys en sus oraciones. Que todo le salga bonito. Y si en algún momento algo se complica, que pueda enfrentarlo con sabiduría, salud e integridad y que sobre todo nunca pierda los valores aprendidos en este hogar”.