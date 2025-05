Karina García confirma demanda contra Yina Calderón tras quedar eliminada de “La Casa de los Famosos Colombia 2″

La recién eliminada de la segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos Colombia” confirmó una demanda contra otra participante del programa, quien era su amiga y aliada de juego.

Yina Calderón de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ apareció con un excéntrico sombrero

PUBLICIDAD

Como es costumbre, cada ocho días un famoso debe abandonar la competencia y la más reciente eliminada fue Karina García, en medio de la semana del apocalipsis, donde los televidentes debían votar por quien deseaba que fuera eliminado, siendo la paisa con la mayor votación.

Ante su salida fueron varios los comentarios expuestos por los televidentes, tanto de molestia como de felicidad, llegando a formar parte de los programas de ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’, evidenciando su tristeza ante su eliminación, pero dando detalles de como se sintió a lo largo de la competencia, resaltando su enemistad con Yina Calderón, luego de que al ingresar y durante más de dos meses fortalecieron sus lazos.

Pero, una de las mayores sorpresas tuvo que ver con que Karina García confirmó durante el programa ‘Mañana Express’ que la denuncia en contra de Yina Calderón sigue vigente, esto luego de que Calderón durante el ‘brunch’ asegurara que Karina es ‘scort’ (dama de compañía) y que incluso cuenta con algunas pruebas de esto.

Por supuesto, los presentadores no dudaron en referirse a este tema de manera contundente, asegurando que es una tema muy delicado: “Claro que sí, la verdad es que yo conocí una persona completamente diferente en ‘La casa de los famosos’ que fue Yina, nunca me imaginé que tuviera esos alcances, le brinde cariño, amor, compresión (…) ella tiene sus manías para conseguir sus lo que quiere y nunca me imaginé que fuera inventando cosas de su amiga, de la persona con la que afuera hablaba todos los días, de la persona que aconsejaba, que le decía cosas bonitas".

¿Cuántos hijos tiene Karina García, de ‘La casa de los famosos’?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ tiene dos hijos. La mayor es Isabella, que estaría a punto de alcanzar su mayoría de edad, mientras que Valentino recientemente cumplió sus cinco años de edad.