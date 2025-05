Alex DJ se conmueve con emotivas palabras de Héctor Marcano

El presentador de televisión Alex DJ, se conmovió durante un evento de Puerto Rico Gana en el Coca Cola Music Hall como parte del Día de las Madres, luego de escuchar unas emotivas palabras del productor puertorriqueño Héctor Marcano.

“Estoy aquí con Alex en el Coca Cola Music Hall, y estamos dándole un reconocimiento a Alex, por darle continuidad a lo que comenzamos hace unas cuántas décadas, y que comenzó desde mi punto de vista con Luis Vigoroux, y ahora estamos pasándole el batón directamente a Alex, quien ha hecho un trabajo magistral, que ha superado por mucho lo que anteriormente habíamos hecho todos nosotros, y subió la vara”, comenzó diciendo Marcano.

Tras estas palabras, Alex DJ se vio evidentemente sentimental y con lágrimas en sus ojos mientras escuchaba lo que le decía el productor y presentador puertorriqueño.

“Y eso es parte del trabajo, subir la vara. Te entregan el batón para que lo pases al próximo líder”, concluyó Marcano.

Marcano es una de las figuras más reconocidas de la televisión puertorriqueña por su trabajo en varias producciones a nivel local, como “¡Qué suerte!”, “Super Show”, entre otros.

“Yo aprendí algo, y los escuché de él hace muchos años [Héctor Marcano], que si las personas alrededor de él brillan, él brilla. Y yo he tratado de dar el máximo y me encargo de eso todos los días para que la gente brille. No es Alex DJ, es Puerto Rico Gana, y así se supone que sea”, expresó Alex DJ, a Telemundo.

Alex culminó el momento expresando su admiración por Marcano y las figuras que estuvieron previas a él en la televisión puertorriqueña y que marcaron el paso para su actual desempeño.