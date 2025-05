Maripily no descarta emprender acciones legales contra Aleska: “No le tengo miedo a ella”

La empresaria puertorriqueña y ganadora de la cuarta temporada del programa de telerrealidad “La Casa de los Famosos” (LCDLF) de la cadena Telemundo, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como “Maripily”, arremetió nuevamente este domingo contra la modelo venezolana Génesis Aleska Castellanos Azuaje.

Fue durante su llegada a México para participar de la gala de “La Casa de los Famosos: All Star” que la ponceña catalogó a Castellanos Azuaje como una “mala perdedora”.

“Esto es una payasería. ¿Qué se puede esperar de una mujer que es una mala perdedora? [...] El único contenido de Aleska (Génesis) es hacer este show...“, comenzó diciendo Rivera Borrero.

De la misma forma, la modelo señaló que Aleska “provoca a las mujeres” y que busca alcanzar la fama aprovechándose de los demás.

“Se le ha visto provocando a otras mujeres. Lo hizo con Alicia Machado cuando dijo que ella odiaba a los venezolanos. Lo que pasa es que Alicia la ignora porque sabe que este es su show para crear fama a costillas de otros”, abundó.

Asimismo, confirmó que ya está en conversaciones con sus abogados para emprender posibles acciones legales contra Aleska.

“Yo soy quien la puede demandar por difamarme [...] Estoy (en conversaciones) con mis abogados en México porque, en realidad, estos tipos de insultos con ella no se le pueden aguantar. Es una vil mentira”, reafirmó.

La semana pasada, Castellanos Azuaje emitió un comunicado en sus redes sociales tras un encontronazo con Rivera Borrero.

Aleska aseguró que fue “víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas” por parte de Maripily.

“El día domingo, 4 de mayo del corriente año, fui víctima de insultos, improperios, flagrantes faltas de respeto y amenazas por la también participante de estas galas, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, quien rebasó todo límite aceptable al llamarme: prostituta, roba machos, que trabajo con las pantaletas, y ratera, culminado con un grito a viva voz cuestionándole a toda la producción, mi participación en las citadas galas. Parte de los anteriormente mencionados insultos, fueron proferidos a viva voz mientras yo me encontraba en un enlace en vivo con el programa de Telemundo ‘Pica y se extiende’ , teniendo que someterme a no reaccionar ante tamaña ofensa durante dicha transmisión, y ante la mirada atónita de técnicos y público asistente, quienes atendían impávidos al arranque de furia de la susodicha”, escribió Castellanos Azuaje.

"Debido a lo anteriormente mencionado, solicito de acuerdo a mi derecho de llegar a la verdad, para poder pedir la intervención de las autoridades judiciales, que me sean dados por medio de una memoria usb las grabaciones de las cámaras donde se apreciaría lo que he relatado con anterioridad, en el día en cuestión entre las 5 y las 9 p.m. en el foro número dos de la mencionada empresa. Sin afán de encontrar otra información, agradezco la atención que le den a mi solicitud y quedo en espera de ser notificada ante la información que recaiga al presente", continuó Aleska, quien es la exnovia de Nicky Jam y Clovis Nienow.

Tras sus expresiones, Maripily reaccionó y llamó “dramática” y “ficticia” a Aleska.

“Al grano porque yo no soy dramática ni ficticia como tú. Te aclaro algo de una vez: no necesitas solicitar cámaras, te lo puedo repetir en tu cara, en privado, en público, en el canal o donde tú quieras. Porque yo sí soy frontal, por eso te gané, por eso el público te define como eres. Solo sabes provocar detrás de cámaras y mandar indirectas para que otros te hagan el trabajo sucio. Puedo repetirte lo que he dicho de frente sin ocultarme, que no es otra cosa que una parte de lo que se sabe públicamente de ti. Son los medios de comunicación los que te definen. Con solo poner tu nombre en Google sale a la luz tu trayectoria de escándalos y asuntos negativos. Por eso te destacas y de ahí mis expresiones. No digo nada que no sea lo que han reportado los medios sobre ti. Enójate con ellos o cuida tu imagen para que no te sigan definiendo. Si quieres que hablemos claro, hablemos más claro: Yo no soy como tú, que tiene que vivir colgada de un titular, de una historia negativa distinto cada vez, o de inventar cuentos para mantenerse vigente. Yo no vendo mi dignidad por minutos al aire, ni necesito ensuciar a otros para sonar. Y te advierto: si sigues cruzando esa línea de las mentiras y las insinuaciones baratas, no solo voy a responderte aquí - ya estoy evaluando tomar acciones legales por decir en una entrevista el pasado domingo 4 de mayo y te cito: ‘Maripily está molesta porque Lupillo no la tomó en cuenta como mujer’. No solo es una mentira es un ataque personal: es una difamación que busca dañar mi imagen como mujer y como profesional. Es una difamación poco creible tuya para distraer la audiencia porque del último hombre que me fijaría en la vida sería del señor Rivera. ¿Esa es la historia que quieres vender ahora para seguir sobreviviendo en este medio? Mira, Aleska, yo no necesito que ningún hombre me dé valor ni brillo, porque mi trayectoria la construí con trabajo, no con mentiras ni con relaciones filtradas a conveniencia. Yo no juego a la guerra sucia. Yo voy de frente, con nombre y apellido. Yo sí sé defenderme con hechos, no con inventos. Te recomiendo que googoles tu nombre par que veas de donde saco lo que hablo de ti. Es en google donde hablan de tus romances, escándalos legales y polémicas personales. Aquí una muestra de donde me entero de quien eres. Esto es algunas cosas que a simple vista cualquiera puede leer en google. Así que moléstate con google. Y te dejo esto claro: yo no soy tu contenido. No me uses con tus dos cara para seguir respirando en este medio, porque conmigo se te acabó el show. A mí no me asustan las palabras de una exconvicta“, sostuvo Rivera en un comunicado.