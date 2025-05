Maripily y Joe Joe: una historia de madre e hijo tejida con amor

Cuando la modelo y empresaria boricua María del Pilar Rivera Borrero, conocida como Maripily, se define frente a su hijo, se describió como una mujer estrambótica, mientras su hijo, José Antonio García, mejor conocido como Joe Joe se mostró sencillo y práctico.

Pero en la complicidad que comparten, no hay nada que los separe. En una conversación con Metro Puerto Rico llena de recuerdos y carcajadas, madre e hijo se abrieron para hablar sobre lo que realmente importa: el amor que han cultivado.

Tan pronto llega el tan esperado día de madres, Maripily afirmó ya saber que le iba a regalar su hijo. Durante los últimos tres años, ha recibido tenis casuales.

“¿Por qué me regalas más tenis?”, le preguntó ella en broma, a lo que su hijo respondió “porque son más casuales, algo que pueda usar más a menudo”.

Para Joe Joe, los regalos materiales son complicados, porque la empresaria lo tiene todo.

“Mami tiene de todo… es bien difícil conseguir algo que le haga falta, pero al final del día siempre se encuentra algo por ahí”, dijo. Sin embargo, Maripily detalló que más que lo material, lo que más la sorprende a ella son las visitas de Joe Joe.

“Las visitas de él, estar con él, compartir, esas son las sorpresas. Pero él siempre ha sido un hombre detallista conmigo”, informó, recordando con ternura cómo su hijo ha sabido siempre ser generoso, con gestos y con gusto.

“Él es de marca, de Gucci, de Fendi, de buscar siempre cosas de marca exclusivas que sean para mí, porque el año pasado él me regaló unas botitas Louis Vuitton, bien bonitas… pero yo siempre le digo, el detalle más lindo es esto, que tú vengas, que me traigas unas flores… porque él y su padre me han acostumbrado a traerme flores”, confesó.

Aunque para muchos pensar en la empresaria representa visualizarla como la mujer sexy y fuerte que ha mostrado ser, en la cabeza de su hijo convive otra imagen mucho más íntima que describió con devoción.

“Obviamente yo te puedo decir desde la perspectiva de un hijo, que ella es una tremenda mamá, es un gran ejemplo para mí, lo ha sido toda la vida… Además del personaje, Maripily, ella es mi mamá y es la que me ha enseñado mucho de todas las cosas que sé hoy en día”, describió.

Maripily, con la voz entrecortada, respondió: “Yo me he disfrutado todas las etapas de tu crecimiento y me enorgullece que seas mi hijo… si volviera a nacer, siempre le he dicho, le pediría a papá Dios que te me pusiera en mi vientre”, y así narró el relato más conmovedor de su vida: su embarazo, una preeclampsia severa, la pérdida de su madre y el nacimiento prematuro de su hijo, con solo una libra y cuatro onzas, a los seis meses.

“Verlo pequeño, criarlo, abrazarlo, lactarlo, tenerlo en mi pecho durmiendo, que llorara sus primeras palabras, que dijo ‘papá’ primero… el ser madre es algo muy especial (...) Estoy orgullosa de ti, te amo. El proyecto más grande para mí ha sido ser madre… fue el sueño que yo siempre quise tener”, dijo. Esa maternidad a la empresaria le llegó temprano, con apenas 24 años, y transformó su vida por completo.

Por su parte, Joe Joe también guarda imágenes nítidas de su niñez. Hablo de una foto suya en un canasto Fisher-Price y de cómo, de niño, su madre lo guiaba con firmeza pero dulzura: “Tú sabes que a uno a veces no le iba muy bien, que digamos, pues ahí ella me dice primeramente, así no puede ser, tiene que ajustar aquí, estudiar un poquito más aquí y allá”, contó.

Como para todas las madres, Maripily confesó que los regaños fueron difíciles. “Me daba pena tenerlo que regañar o quitarle algún privilegio… pero él fue para mí bien fácil de criar… yo creo que fue una bendición lo que Dios me puso en mi barriga, y tenía que ser varón”.

Un momento doloroso

Uno de los momentos más dolorosos para Maripily fue cuando Joe Joe, a sus 17 años, le pidió irse a vivir con su padre.

“Me dice mami, tú eres buena madre, pero a mí me hace falta mi papá… y te lo digo con los ojos aguados. Tenía que entender que necesitaba a su papá, porque es un hijo varón… y no podía ser egoísta”, dijo.

Y ese mismo espíritu de respeto mutuo ha moldeado la relación que hoy comparten.

“Yo no lo velo a él, él no me vela a mí… en estos días he pensado y he dicho contra, le voy a decir del location, porque ya yo estoy en una edad que uno nunca sabe”.

En el tema del futuro y la posible expansión de la familia, ella no escondió sus deseos.

“Él sabe que esa nieta es mía… yo me voy a mudar para el lado de él, no importa… yo voy a quitar el nieto, la nieta, porque vete a trabajar, pero me lo dejas a mí”, confesó entre risas.

Maripily no pudo tener otro hijo por su condición médica, pero espera con ilusión ser abuela. “El tener una nieta… eso me va a quitar como que esa frustración que me quedó de volver a ser madre”, comentó al rememorar sus años de embarazo con nostalgia.

“Yo le hablaba a este muñecón en mi barriga y él me reaccionaba a cada rato… Ese fue el momento más feliz de mi vida”. Narró que aquella vez, naciendo con tan poco peso y salvándola de la oscuridad tras la muerte de su madre, Joe Joe vino “a traerle más vida”.

También reviven momentos de infancia con humor: “Esto fue en el bote de tu papá… yo le pongo su primer bikini ¡de playa! Y le hice una piscinita”. Ella guarda esas fotos con celo y cariño, muchas tomadas para campañas como March of Dimes, en honor a su historia como madre de un bebé prematuro.

Otro de los recuerdos más significativos que atesoran son los viajes en bote a Key West y su amor compartido por la playa. En uno de esos recorridos, Maripily protagonizó una campaña publicitaria para March of Dimes, en la que incluyó a su hijo, llevándolo al lugar vestido con traje de baño.

“Yo soy una sirena del mar (...) Esto fue en el bote de tu papá. Este fue uno de los viajes esos que siempre disfrutábamos en familia. Yo le pongo su primer bikini, ¡de playa! Y le hice una piscinita. Entonces (mostró la foto) pues ahí ven al Yo-Yo. ¡Guau! Como me decían, ‘pero qué lindo tú eras’. ¿Viste qué lindo? Le voy a comprar el mismo bikini. ¡Voy a hacer la misma foto!“, dijo.

Un lazo familiar

Cuando hablan del abuelo, el padre de Maripily, la emoción volvió a colarse.

“Yo me parezco un montón a mi abuelo. Ese es como mi twin”, dijo Joe Joe, y su madre coincidió.

“Parece que papi lo parió… él ama mucho a su abuelo”, comentó, antes de agregar con ternura cómo hasta la madre de su padre, ya fallecida, reaccionó con emoción al oír la voz de su nieto.

De hecho, uno de los momentos más duros fue cuando la modelo, participando en la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, pasó tres meses sin ver a su hijo.

“Antes de entrar, mi sacrificio más grande era a mi hijo… y él fue el que me dijo, entra, yo voy a estar bien”, aseguró. Sin embargo, el corazón no obedeció la lógica, ya que confesó que con el pasar del tiempo empeoró su desesperación.

“Yo estaba a la ley de un mes para terminar el reality, y necesitaba ver a mi hijo”, mencionó. Cuando finalmente se reencontraron, ella estalló en llanto.

“Yo lloré de emoción… él llegó a darme fuerza… mi hijo llega en los momentos claves de mi vida”.

Durante el momento del reality, la empresaria detalló que Joe Joe le repitió una y otra vez: “Esto es tuyo, tú lo vas a ganar”. Y aunque ella no lo creía, el apoyo y la presencia de su hijo fue decisiva en su seguridad.

“Cambió completamente la vida mía… él es mi mayor fuerza”, anunció Maripily.

Maripily cerró la entrevista con palabras que desbordaron el amor que contiene por su hijo, mientras Joe Joe destacó que desea ver a su madre soltera, debido a que ha visto los hombres incorrectos en su vida.

Él quiere para ella alguien que “esté enfocado, tenga su buen trabajo, y que yo pueda sumarle… porque cuando tú estás en una relación es para sumarle a una persona, no para restarle. Quédate sola, haz dinero, realiza todo lo que estás haciendo”.

Y hasta que llegue ese hombre —si es que llega— Maripily seguirá el consejo de su hijo: “Sola por el momento, hasta que me dé la nieta”.