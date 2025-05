Luisa Sotero a su madre: “Gracias por enseñarme a sonreír incluso en medio de la tempestad”

La periodista de “Telenoticias” (Telemundo Puerto Rico), Luisa Raquel Sotero Franceschini, acudió este domingo a sus redes sociales para felicitar a su progenitora en el Día de las Madres.

Sotero Franceschini agradeció a su madre, Raquel Franceschini, por ser su guía y apoyo a lo largo de su vida.

“Gracias, mamá, por guiarme, por ser, por estar y por cuidarme siempre”, comenzó diciendo.

“Gracias por enseñarme lo que es el amor, la perseverancia y cómo sonreír incluso en medio de la tempestad. ¡Felicidades a todas las madres!“, agregó.

El pasado mes de enero, la reportera publicó que se convirtió en licenciada, tras aprobar el año pasado la reválida de Derecho.

“Celebro, no solo mi logro profesional, sino la mujer en la que me estoy convirtiendo [...] Después de años de estudio, trabajando en lo que amo , sacrificios y desafíos que pusieron a prueba mi fuerza, me convierto en licenciada”, dijo la comunicadora en aquel momento.

La periodista se graduó en 2024 de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (Inter). Fue honrada con una medalla por su promedio académico y recibió la medalla Harvey B. Nackman.

Sotero Franceschini se graduó de comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) y, posteriormente, realizó una maestría en la Universidad de George Washington (GWU, por sus siglas en inglés).

El año pasado, reveló que venció al cáncer.

¿Por qué celebramos el Día de las Madres?

Cada segundo domingo de mayo, miles de familias puertorriqueñas se reúnen para rendir homenaje a una de las figuras más importantes en la vida de cualquier persona: la madre. Sin embargo, más allá de los regalos, esta fecha es una celebración llena de historia.

Según la revista National Geographic, aunque la versión moderna del Día de las Madres se originó en el siglo XX, la idea de honrar a las madres se remonta a tiempos antiguos. Pues, en Grecia y Roma, se realizaban festivales en honor a las diosas maternales "Rea" y "Cibeles".

Además, en el siglo XVII, en Inglaterra, se instauró el “Domingo de las Madres”, un día en el que los trabajadores regresaban a sus casas para pasar tiempo con sus madres y asistir a misa juntos.

De acuerdo con expertos, la versión actual del Día de las Madres tiene sus raíces principalmente en los esfuerzos de la activista Ann Maria Reeves, quien inició la organización de encuentros entre madres, conocidos como "Reuniones del Día de las Madres", para compartir opiniones y experiencias en comunidad.

Otra figura que siguió los pasos de Reeves fue Julia Ward Howe.

En 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres en Estados Unidos.

Actualmente, decenas de países celebran este día, incluyendo a Canadá, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Chile y Paraguay.