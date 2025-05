Productor de Afrobeats demanda a Bad Bunny por canción de “Un Verano Sin Ti”

Bad Bunny enfrenta una demanda por presunta infracción de derechos de autor relacionada con su canción “Enséñame a Bailar”, incluida en su álbum “Un Verano Sin Ti”. La controversia surge por el supuesto uso no autorizado de elementos de la canción “Empty My Pocket” del artista nigeriano Joeboy, sin el debido crédito ni autorización.

Según informó la publicación en línea Rolling Stone, la disputa comenzó en febrero de 2023 cuando Mr. Eazi, fundador del sello discográfico emPawa Africa al que pertenece Joeboy, acusó públicamente a Bad Bunny y a su sello Rimas Entertainment de utilizar partes de “Empty My Pocket” sin permiso. Mr. Eazi afirmó que, durante nueve meses posteriores al lanzamiento del álbum, intentaron resolver el asunto de manera amistosa, pero al no obtener respuesta, decidieron hacer pública la situación.

El 2 de mayo de 2025, el productor de “Empty My Pocket”, Dëra, presentó una demanda contra Bad Bunny, alegando que el equipo del artista ignoró repetidamente los intentos de obtener el crédito adecuado para Joeboy y Dëra. La demanda sostiene que Rimas Music, el sello de Bad Bunny, no tenía la autoridad para utilizar el sample, ya que Lakizo Entertainment, la entidad que supuestamente otorgó el permiso, no estaba facultada para hacerlo.

Por su parte, Rimas Entertainment ha negado las acusaciones, argumentando que adquirieron la pista maestra de Lakizo Entertainment, quien figura como creador y propietario de la canción en diversas fuentes públicas. Sin embargo, emPawa Africa sostiene que Lakizo no tenía los derechos necesarios para autorizar el uso del sample.

Según la agencia de noticias EFE, la demanda se radicó en un tribunal de Los Ángeles, California.

Este no es el primer caso legal que enfrenta Bad Bunny relacionado con el uso de samples no autorizados. En 2021, el artista y sus colaboradores fueron demandados por AOM Music, Inc. debido al uso de fragmentos de tres canciones de DJ Playero en su éxito “Safaera”, del álbum YHLQMDLG. La demanda alegaba que se utilizaron sin permiso partes de “Besa Tu Cuerpo”, “Chocha con Bicho” y “Sigan Bailando”, y solicitaba $150,000 en daños por cada obra infringida, así como la destrucción de las obras infractoras y el pago de honorarios legales. En enero de 2023, se alcanzó un acuerdo preliminar entre las partes, pendiente de aprobación final debido a su complejidad.

Además, Bad Bunny enfrentó una disputa con la rapera Missy Elliott por el uso no autorizado de un riff de guitarra de su canción “Get Ur Freak On” en “Safaera”. Aunque se llegó a un acuerdo, se informó que Bad Bunny y sus colaboradores solo recibirían el 1% de las ganancias de la canción, mientras que Elliott aclaró posteriormente que posee el 25% de los derechos, compartidos con otros escritores y propietarios de samples.