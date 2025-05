David De Silva: “Fame cambia vidas, y esta producción en Puerto Rico también lo hará”

El productor y guionista David De Silva, mente creativa detrás del fenómeno global Fame, visitó Puerto Rico para asistir al ensayo general de la versión local de Fame Junior, protagonizada por talentos jóvenes de la isla. La puesta en escena se presentará el próximo 24 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Fue un proceso lento pero emocionante”, recordó De Silva sobre la creación del musical, inspirado en la prestigiosa High School of Performing Arts de Nueva York. “En esa escuela haces una audición para entrar, y eso te cambia la vida. No es como las escuelas del vecindario donde no enseñan danza ni actuación”, explicó.

Con más de cuatro décadas de legado, Fame continúa siendo un símbolo de superación, pasión artística y transformación personal. “El legado para las nuevas generaciones es muy positivo y emocionante. Les da la oportunidad real de bailar, cantar y actuar desde los 14 o 15 años. Eso les cambia la vida”, insistió.

Aunque reconoce que cada adaptación aporta algo único, De Silva señaló que el núcleo de la obra permanece: “Cada producción tiene su elenco, sus talentos especiales. Eso la hace distinta en su esencia, pero la historia sigue tocando lo mismo: el sueño de lograrlo”.

Sobre su visita, aclaró entre risas que no se ha mudado a la isla, aunque se siente en casa. “Tengo amigos aquí, como Manuel Morel. Estoy encantado de estar en Puerto Rico ahora”.

Antes de despedirse, De Silva dejó un mensaje para la juventud boricua: “Les deseo lo mejor. Es fantástico que tengan un director creativo tan inspirador. ¡Sigan soñando y trabajando duro!”.

En el musical participarán sobre 130 estudiantes. Es un proyecto de Fragoso Performing Arts Studio.

Los boletos para el musical se consiguen en ticketcel.