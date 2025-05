Raphy Pina celebra un año de libertad: “Un día como hoy salí de prisión”

El productor y manejador de exponentes del género urbano, Raphy Pina, cumplió hoy, viernes, un año de libertad.

El productor cumplió más de dos años en la cárcel federal en Estados Unidos por un caso de Ley de Armas.

“Un día como hoy, hace un año, salí de prisión. No suelo hablar mucho de esa etapa. Aún no estoy listo emocionalmente, pero hoy quiero dejar esto aquí… En la cárcel, el único momento donde uno sonreía de verdad era cuando escuchaba la voz de un ser querido por teléfono. Era ahí cuando el alma respiraba, aunque fuera por minutos. Esa foto captura ese instante", escribió en la red social Instagram.

Continuó: “Este mensaje no es solo para quienes estuvieron presos físicamente, sino para todos los que viven encerrados mentalmente, emocionalmente, en relaciones que los apagan o en vidas que no les pertenecen. La libertad empieza cuando tomas una decisión valiente. Cuando decides pensar en ti. Cuando dejas el miedo y eliges cambiar”.

“Agradezco profundamente a los que no me soltaron, a los que oraron, a los que me amaron en silencio. No todo el que comete errores logra salir adelante… pero si tienes fe, si tienes conciencia y propósito, puedes reescribir tu historia. Algún día contaré más. Por ahora, solo quiero recordarte: no dejes que una marca defina tu destino", añadió.

Pina fue sentenciado a tres años y cinco meses en prisión en mayo del 2022, mientras que fue hallado culpable en diciembre de 2021 por el juez federal Francisco Besosa por dos cargos de posesión ilegal de armas.

