¿Nodal le dedicó su nueva canción a Belinda? La letra genera especulaciones

Christian Nodal generó polémica con su nueva canción ‘X Perro‘, en la que habla de la pérdida de un amor por ser mujeriego. Fue así que usuarios de redes sociales intuyeron que la letra podría estar inspirada en su historia de amor con Belinda.

Ya pasó casi un año de que Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron a acaparar todos los titulares, pues usuarios de redes sociales los tundieron por iniciar una relación poco tiempo después de que el sonorense se separó de manera oficial de Cazzu, con quien tuvo una hija que en ese momento aún no cumplía el año de edad.

Asimismo, el intérprete de ‘Botella tras botella’ no pasó mucho tiempo soltero después de terminar su compromiso con Belinda en 2022. Fue por su historial amoroso que Nodal fue sumamente criticado e incluso fue acusado de no saber estar soltero. Aún así, hay quienes aseguran que el enamoramiento por la actriz no se le ha pasado.

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal?

Es por esto que la nueva canción de Christian Nodal fue señalada como una indirecta para Belinda, pues la letra dice: “Ando pagando el precio de no saber ponerme frenos, no valorar lo que era bueno. Para ella yo era todo, y lo único que me pedía era no hacer llorar sus ojos. Y ahí va el tonto a romperle el corazón. Por perro, por andar buscando lo que ya tenía, ahora ya no lo tengo”.

“Pa’ agrandarme el ego anduve de Don Juan, por eso no me quiere ni ver la que quiero. Y aquí ando sufriendo, eso me pasa por perro”, dice otro verso de ‘X Perro‘, canción que se estrenó el jueves 8 de mayo.

Cabe destacar que el originario de Caborca estrenó su canción de desamor al mismo tiempo en el que Belinda lanzó ‘Mírame feliz‘, un tema en el que colabora con Xavi y habla de su superación personal.