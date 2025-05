Ken-Y hace una oda a las baladas románticas con “¿QHCO?”

El puertorriqueño Kenny Vázquez, mejor conocido como Ken-Y, marcó ayer, jueves, su regreso a la música romántica con el sencillo “¿QHCO? (¿Qué Hacemos Con Otros?)”.

En entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico, el exintegrante del dúo RKM y Ken-Y compartió que quería que el tema tuviera un sentimiento de balada clásica del 2000.

“No quisimos fusionarla con nada urbano, no quisimos hacer ningún tipo de fusión porque queríamos hacer este tema como un homenaje a ese tiempo donde las baladas estaban en su mejor momento, donde todos sentíamos todas esas emociones que esas canciones nos daban”, explicó.

“¿QHCO?” fue compuesta por Christian Pagán, Valeria Alejandra, Cid Echevarría, Carlos Molina, y Ken-Y.

De igual forma, el artista relató que cuando le entregan la canción no quiso cambiarle nada simplemente añadir la estrofa del puente.

“Cuando yo agarro una canción que escribí, siempre trato de adaptarla a mí. No trato de imitar la interpretación del otro. En este caso, me la envió Christian [Pagán] con su voz, con su manera de cantar. […] No fue muy difícil, Christian es un romántico, su manera de interpretar las canciones es una manera con la cual me identifico mucho”, contó.

Este sencillo marcaría un punto determinante en la carrera de Ken-Y, pues se convirtió en el primer tema lanzado luego de firmar con la disquera Duars Entertainment.

“Para nosotros artistas es importante contar con un gran equipo de trabajo que comparta tu visión, que entienda al artista sus gustos, que pueda ir de la mano con las ideas del artista”, indicó sobre el junte.

Con este nuevo contrato, Ken-Y afirmó que vendrá mucha más música, EPs, álbumes, y giras.

“Estamos en una etapa de posicionamiento, de mostrarle a la gente esta nueva etapa, de darle a conocer el proyecto como tal, de que la gente se enamore”, añadió.

Será reconocido en los Premios Tu Música Urbana

Este próximo 5 de junio se llevará acabo los Premios Tu Música Urbano donde Ken-Y será reconocido por su trayectoria en la industria.

“Poder ahora servir de inspiración para otros, de eso se trata la vida. Poder recibir este premio, ese homenaje aquí, ese reconocimiento en mi isla significa el doble. Aquí fue que yo nací, aquí fue que yo presenté mi música por primera vez, aquí fue donde primero me respaldaron”, comentó.

Puerto Rico siempre tendrá un lugar especial para Ken-Y porque aparte de ser su isla natal, también, comentó que fue donde sintió que lo había logrado como artista.

“El momento más memorable de mi carrera fue cuando el concierto de RKM y Ken-Y en Puerto Rico el 18 de agosto de 2006. Recuerdo que estábamos en el ascensor, porque para la entrada de nosotros a la tarima eran dos ascensores, recuerdo haberle tomado la mano a mi compañero RKM y decirle ‘papi lo logramos’”, recordó.

Mira la entrevista completa: