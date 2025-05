Young Miko marca una era nueva con “WASSUP”

María Ramírez de Arellano Cardona, mejor conocida como Young Miko, no ha parado desde hace tres años, cuando despegó con el tema “RiRi”. Cada día está inmersa en la exploración de su carrera musical .

Lo pegajoso detrás del éxito fue el uso del sample (muestra) “Teach Me How To Dougie” por Cali Swag District. Ahora con “WASSUP”, Young Miko retomó la fórmula.

“Salió tan natural que no lo pensábamos”, comentó la añasqueña en entrevista virtual con Metro Puerto Rico y El Calce.

Acompañada con la nueva integrante de su familia, su perrita Naila, Miko compartió que el uso del sample “Lollipop”, de Lil Wayne, en “WASSUP” fue algo que ocurrió casualmente mientras experimentaba sonidos junto al productor Mauro.

“[Mauro] tiró la escala básicamente de ‘Lollipop’. Yo siempre, a la hora de crear, trato de buscar una reacción en la gente o algo que sea bien memorable y que se te quede de esa primera instancia en la cabeza. Habían otras personas en el cuarto con nosotros y todo el mundo se empezó como a reír y todo el mundo se hypeo”, relató.

Esa reacción al ritmo fue lo que hizo que Young Miko pensara en usar un poco del tema “Lollipop”.

La artista contó que su equipo intentó que el rapero estadounidense Lil Wayne participara de alguna forma en el tema, pero se quedaron satisfechos con solo el permiso de uso.

Un aspecto que resaltó en el tema, que se estrenó a finales de abril, fue la participación de otro rapero estadounidense, Lil Jon, quien sale al final de la canción.

“Lil Jon fue random (inesperado), eso también fue como vacilando, fue idea de Mauro. Mauro empezó a imitarlo al final de la canción, y después Mariana [su manejadora] dijo si de verdad usamos a Lil Jon”, explicó.

Cambio de ‘look’

Con su primer sencillo del 2025, “WASSUP”, Miko marcaría una era nueva reflejado en el corte de su cabello, aunque aseguró que no fue intencional.

“A veces la vida te pone las cosas en el camino y no las puede evitar. La vida quería que pasara así. Yo, de todo corazón, llevo un tiempo ya con mi pelo corto”, compartió.

La intérprete de “Lisa” explicó que se tuvo que cortar el cabello debido al daño que le hizo el decolorante. “No me estaba creciendo (el cabello)”, confesó.

Sin embargo, no fue su intención revelar el cambio en el video musical, pues Miko se mantenía firme en usar extensiones de pelo.

“Para este video de ‘WASSUP’, no fue planificado, no dije ‘ahora es que voy a salir con el pelo corto y voy a romper y me voy a ir viral’. Simplemente pasó. Ese día me puse el outfit (atuendo) de la camisa gris y la correa, y los nenes me dijeron ‘acho, déjate el pelo corto para este”, relató.

“WASSUP” llegó luego de que Miko estuviera de gira durante 2024 con su álbum “att.”.

“Yo creo que ‘WASSUP’ me daba el feeling (sentimiento) de lo que yo quiero que continúe saliendo este año, continúe saliendo de esta próxima era, de este próximo capítulo de mi vida de música”, mencionó.

¿Por qué no ha hecho un concierto en el Coliseo de Puerto Rico?

Young Miko se presentó, en 2023, en el Anfiteatro Tito Puente con lo que sería su primer concierto en Puerto Rico. Sin embargo, no ha vuelto a brindar un espectáculo en vivo a la isla.

Aunque se fue de gira por Estados Unidos y Latinoamérica, Miko optó por una presentación gratuita en Ventana del Mar, San Juan.

“Yo no soy de forzar, y yo también estoy segura que mi fans, mi público, está muy emocionado de verme ahí [en el Coliseo de Puerto Rico], pero eso va a pasar, y si Dios permite, yo quiero que a la hora de que cuando pase, yo me sienta en un mojo, con un catálogo musical que sea innegable”, respondió.

Miko dio a entender que su momento en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot llegará pronto. “Si Dios permite”.

El “Choli” no es una tarima a la cual la artista esté ajena, pues ha estado como invitada en varios conciertos de otros exponentes urbanos. De igual forma, se ha presentado en festivales alrededor de la isla, y en escenarios mundiales.

Sin embargo, confesó que en Puerto Rico es en donde más nerviosismo le entra.

“Creo que es porque como es mi casa, es mi público, es la gente que generalmente me ha visto desde el primer tema. Son personas que me conocen desde cuando tatuaba, como estar en casa, por más que sea un show como Ventana de Mar, el Anfiteatro, me pongo nerviosa igual. Treparme en el Choli con alguien, o treparme en cualquier otra tarima con alguien como invitada son unos nervios que no te puedo explicar”, se sinceró.

Sueño de actriz

Por otro lado, Young Miko tuvo su debut como actriz de voz en la película animada Sneaks.

La intérprete de “Fina” compartió que siempre ha tenido el sueño de ser actriz y de participar en una película. Con el acercamiento de Sneaks, logró cumplirlo.

“Siempre he querido actuar, incluso, también actuar así en voces. La oportunidad nos surgió a través de mi equipo. Yo estaba de gira, y grabé esa película entera en el bus”, relató.

Con esta nueva añadidura a su arsenal de talentos, Miko sostuvo que quisiera más papeles en series y en películas. Prefiere los personajes antagónicos.

Desde 2021, la artista se ha destacado dentro del género urbano y ha logrado colaboraciones con Bad Bunny, Feid, Jowell & Randy, entre otros. “Todo se define en ser honesto a ti mismo y no quitarte, eso es muy importante”, reveló Miko sobre su secreto para el ascenso.