Moda ultrafino latino: herencia, identidad y resistencia en el MET

Bad Bunny asiste a la Met Gala 2025 celebrando "Superfine: Tailoring Black Style" en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York. (Foto por Dimitrios Kambouris/Getty Images para The Met Museum/Vogue)

Lo que se hereda no se hurta. A través de la historia y la evolución de la moda, reconectamos con tendencias y estilos que, en algún momento, fueron símbolos de revolución, orgullo e identidad. En su esencia más pura, la moda es una bitácora de dónde estuvimos, dónde estamos y hacía dónde vamos.

Entre esos y muchos otros sentimientos, bajo la temática SuperFine: Tailoring Black Style, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York (MET, en inglés) anunció su primera exposición de primavera enfocada en moda masculina, luego de más de 20 años desde su último archivo enfocado exclusivamente en esto. El tema explora la moda desde la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica y el dandismo negro.

Tras recibir el código Tailored for you, los invitados a la velada inspiraron sus looks (atuendos) en la herencia de la sastrería, tributando el entalle y la moda masculina.

Bad Bunny

Benito Antonio, mejor conocido como Bad Bunny, en un traje de mohair de Prada complementado por una corbata en rafia, tributo a la pava puertorriqueña, y completado con una pava moderna hecha en tela y soga por De León Headwear, una marca puertorriqueña.

La temática de este año va mucho más allá de ser archivo de moda. Abre una necesaria conversación sobre identidad, poder y resistencia. La moda siempre ha sido voz en medio del silencio. De ahí, nace el dandismo negro: una reafirmación para la comunidad negra de que están y seguirán estando. Aunque la definición del dandismo evoluciona con las generaciones, su fundamento es el mismo: sastrería impecable.

Tras nacer en el Harlem alrededor de los 1920, el dandismo negro eventualmente hizo su entrada en Puerto Rico. Nuestros cocolos son una manifestación de esto. En una sociedad marcada por jerarquías raciales y culturales, los cocolos reafirmaron su lugar en la música y la sociedad con la sofisticación de la sastrería y el entalle. Era una manifestación del respeto, pertenecer y resistirse ante el colonialismo de los años 70.

Más allá de los dandismos, la manifestación del entalle ultrafino siempre ha sido parte de la cultura puertorriqueña. Hemos heredado el mundillo, la intriquez de conectar y entrelazar hilos para celebrar el mínimo detalle. Nuestra efímera guayabera, otra manifestación del entalle y la oposición a lo impuesto, celebrando lo que, sí, se hace para el puertorriqueño. Sin dejar fuera nuestro tejido más fino: los entrelazados que hacen nuestra pava. Lo que, en algún momento, es (y fue) protección para el sol, pero burla y segmentación de jíbaros, el lunes pasado pisó una de las alfombras más privilegiadas en el mundo, poniendo en evidencia que lo de aquí siempre es y será ultrafino.

Jenna Ortega, actriz con herencia puertorriqueña, lució una de las mejores interpretaciones femeninas del código de vestimenta. Optó por un traje de Balmain confeccionado enteramente de reglas. Un tributo a una de las herramientas (si no la más) importantes en el proceso de confeccionar.

Hoy día, la moda ultrafina puertorriqueña se ejemplifica en muchas maneras. Desde Puerto Rico, la gran casa de moda, Leonardo ‘s Fifth Avenue. Una marca con un norte en costura impecable, que ha sido testigo del crecimiento y el legado de sastrería puertorriqueña, no solo entre sus colecciones, sino en su legado familiar. Una afirmación de que la sastrería clásica nunca está fuera de tendencia. También lo vivimos con Willy Chavarria, una marca de herencia mexicana que celebra el entalle y el grunge de la cultura mexicana. Abraza el estereotipo y lo pone en tendencia, nos hace mirar a otra cultura y afirmar que lo ultrafino vive profundamente en nosotros. ¡Que siempre tengamos nuestra moda ultrafina para recordar y visualizar nuestra propia revolución ultrafina!