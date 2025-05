“El eternauta”: La gran obra del cómic latinoamericano que llega a Netflix

A más de seis décadas desde su primera edición, “El eternauta” es una de las más grandes obras del cómic a nivel mundial. Reconocida a través de los años, en 2015 ganó un Premio Eisner —el Oscar del noveno arte. La creación de Héctor Germán Oesterheld, y originalmente con ilustraciones de Francisco Solano López, hoy da el gran salto y llegó a Netflix en seis episodios.

Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la historia sigue la lucha por la sobrevivencia en un Buenos Aires, Argentina, que queda prácticamente desolado luego de que una materia alienígena parecida a la nieve comienza a caer del cielo e intoxica de manera inmediata a todo quien la respira.

Es en este escenario que Juan Salvo (Ricardo Darín) y su exesposa Elena (Carla Peterson) intentan encontrar a su hija Clara (Mora Fisz), mientras cercanos suyos —Alfredo, el mejor amigo de Juan (César Troncoso) y su esposa Ana (Andrea Pietra)—también intentan mantenerse con vida luego de que su mundo cambiara de golpe mientras estaban reunidos en la casa de Juan.

Carla Peterson y Andrea Pietra contaron, a Metro World News, detalles del rodaje de esta producción que llegó a la pantalla tras varios intentos de adaptación.

El rodaje

“Tuvimos una primera lectura donde me acuerdo que nos pusieron una máscara delante nuestro para que cada uno pruebe su máscara. Con eso nos dimos cuenta que no iba a ser tan fácil usarla”, recuerda Pietra sobre la primera vez en que el elenco se reunió a leer el guion. Peterson, en tanto, dice sobre las grabaciones: “Esto tiene mucho tiempo de espera y, en ese tiempo de espera, nosotros aprovechamos para estudiar, para pensar, para contar lo que habíamos hecho y lo que tenemos que hacer porque no todos estábamos en las mismas escenas. Compartía mucho tiempo con Andrea y hablábamos mucho de los personajes”.

Los guiones fueron escritos por el también director Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, quienes contaron con el apoyo como consultor creativo de Martín M. Oesterheld, el nieto del creador de la historia y quien es hoy, junto a sus dos hijas y sus maridos, parte de la lista de los miles de detenidos desaparecidos de la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina.

Esta cercanía de Stagnaro con los textos se hizo presente en el set. “En las charlas con el director, básicamente te cuenta y te explica qué escribió y qué quiere que suceda”, rememora Pietra y explica que nada se hizo apurado. “Fue todo un proceso muy lindo con buenos tiempos también, no es que tampoco hacíamos todo corriendo. Cada vez que hacíamos una escena, la hacíamos muchas veces, entonces también descubríamos en esas vueltas nuevas cosas para la escena y todo tuvo un cuidado de tiempos para que salgan las cosas lo más verdaderas posibles”.

Más adelante, la actriz cuenta cómo fue compartir escena con Ricardo Darín, su exmarido en la ficción. “Lo conozco de todas las películas y soy fan. Estos no se lo digan, pero sí, soy muy fan de Ricardo Darín, veo todas sus películas”, dice Petersen.

“Entonces, como actriz tenía muchas ganas de probar cómo era trabajar con él y fue una experiencia, además de muy divertida, muy enriquecedora. Porque él tiene una manera de hacer películas, de hacer cine, que lo hace tan especial. Entonces, poder devolverle alguna como en el tenis alguna pelota que pase cerquita de la red, ya con eso me quedaba muy contenta y con alguna fuerza”, explica.