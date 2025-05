Bioserie de Chespirito evidenciaría supuesta infidelidad del actor con Florinda Meza

La bioserie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, ha generado controversia incluso antes de su estreno, programado para el 5 de junio de 2025 a través de la plataforma Max.

Uno de los aspectos que ha levantado más polémica es la posible representación del inicio de la relación sentimental entre Gómez Bolaños y Florinda Meza, señalando una infidelidad, ya que aparentemente el comediante aún habría estado casado con su primera esposa Graciela Fernández.

Bioserie de Chespirito evidenciaría supuesta infidelidad del actor y Florinda Meza

El tráiler de la bioserie ha insinuado que se abordará este período de la vida de Chespirito, mostrando momentos de cercanía e intimidad entre los personajes que representan a Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, interpretada en la serie como “Margarita Ruíz”.

Esta representación podría reabrir un debate que ha existido durante años sobre la naturaleza de su relación y el impacto que tuvo en su matrimonio anterior y en las dinámicas dentro del elenco de sus programas.

Declaraciones previas de Florinda Meza han intentado matizar la situación, recordando su profundo enamoramiento y la promesa de Gómez Bolaños de que ella sería la única mujer en su vida.

“Luego de cinco años decidimos comenzar de manera oficial nuestra relación. Caí como hoja en mar revuelto, me enamoré perdidamente de ese hombre y le dije: Yo no quiero ser en tu vida una mujer más, quiero ser la única mujer. Y él me convenció con su respuesta: Mira, cuando un vaso está lleno no le cabe nada más”, comentó.

Sin embargo, la bioserie parece dispuesta a explorar una versión que podría sugerir que hubo una relación más allá de la amistad antes de que el productor se separara legalmente. Esta perspectiva podría generar diversas reacciones entre el público, incluyendo aquellos que admiran la relación entre ‘Chespirito y Florinda Meza y quienes recuerdan las circunstancias en las que se originó.

La inclusión de este tema en la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ promete añadir un elemento dramático y humano a la narración de la vida del icónico comediante. Al explorar las complejidades de sus relaciones personales, la serie busca ofrecer una visión más completa y quizás menos idealizada de Roberto Gómez Bolaños, lo que podría generar tanto interés como críticas por parte de la audiencia.