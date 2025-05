Rinden homenaje a mujeres cineastas en el Cine-Teatro Paradise

La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) anuncia la próxima parada de su proyecto Cine en Ruta, dedicada a rendir homenaje a destacadas mujeres cineastas puertorriqueñas.

El evento se llevará a cabo en el histórico Cine-Teatro Paradise en Río Piedras el sábado 10 de mayo.

Como parte de esta iniciativa que promueve el acceso descentralizado al cine documental, se presentarán tres obras dirigidas por mujeres que han dejado una huella significativa en el género documental: The Tax Paradise de Ana María García, After the Boats de Sonia Fritz y Más Allá del Sol de Teresa Previdi. Esta velada busca celebrar sus aportaciones al cine mientras fomenta el diálogo, la reflexión y el encuentro comunitario a través del arte audiovisual.

A partir de las 7:00 p.m., el Cine Teatro Paradise de Río Piedras se convierte en el escenario de una noche de cine documental con enfoque social. La proyección será abierta al público donde se presentará The Tax Paradise de Ana María García, un impactante documental que examina cómo las leyes 20, 22 y 60 están transformando comunidades puertorriqueñas como Puerta de Tierra, donde los residentes luchan contra la gentrificación y la pérdida de vivienda provocadas por incentivos fiscales a inversionistas extranjeros.

La velada continúa con After the Boats Left de Sonia Fritz, una mirada íntima a la comunidad de Maternillo en Fajardo, afectada por el traslado del servicio de ferry y la pérdida económica resultante, y Más Allá del Sol de Teresa Previdi, que narra el conmovedor apoyo de Las Patronas a los migrantes centroamericanos en su peligroso trayecto hacia EE. UU. Tres historias reales, tres luchas por la dignidad, la justicia y la esperanza. Al final se llevará a cabo un conversatorio con las directoras de cada documental.

“A través de Cine en Ruta, AdocPR ha logrado llevar su selección de documentales a diversos pueblos de la isla, permitiendo que personas con acceso limitado a este tipo de trabajo disfruten del cine como herramienta de transformación social” confirmó Michelle Hernández, coordinadora del proyecto. Las proyecciones de Cine en Ruta y Cinema on the Road son de acceso libre y gratuito para promover la participación de la mayor cantidad de público posible.

Además de la proyección local en Puerto Rico, AdocPR expande su misión con Cinema on the Road, una iniciativa que lleva el cine documental puertorriqueño a distintas ciudades de Estados Unidos, fortaleciendo el vínculo cultural con la diáspora. La Gira de Cine Documental es posible gracias a Fundación Flamboyán para las Artes, Constellations, National Endowments for the Arts y Óptico Fiber.

Para más información sobre el programa y la selección de documentales pueden visitar la página web https://www.adocpr.org/eventos o a través de las redes sociales Facebook e Instagram @adocpr.

