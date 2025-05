Mariel La Abogada se defiende de acusaciones de Molusco y Gallo The Producer

Mariel Colón Miró, cuyo nombre artístico es Mariel La Abogada, se defendió de Jorge Pabón “El Molusco” y Gallo The Producer quienes la acusan de ser una abogada farandulera.

Mariel combina sus dos pasiones: la música y las leyes. En el caso de las leyes, su carrera cobró notoriedad cuando se convirtió en abogada de figuras de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán, también de su esposa Emma Coronel, del fenecido Jeffrey Epstein, y recientemente, de la esposa de Daddy Yankee, Mireddys González.

PUBLICIDAD

En la música, su carrera ha avanzado. Con el tema “La Señora” realizó una gira promocional por México, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Cantó a dúo con Carín León en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo) ‘Qué Me vas a Dar’, uno de los éxitos de la fenecida cantante Jenni Rivera. Participó en grandes escenarios como el Festival de La Que Buena, la gira de Los Rayos de Oaxaca, Rachela, entre otras presentaciones. Además, presentó un concierto a casa llena en Punto Fijo, en San Juan.

La puertorriqueña, natural de Carolina, e hija del músico y director musical Héctor “Ito” Colón; quien continúa tocando y dirigiendo a grandes estrellas como: Paloma San Basilio, Pandora, Lucecita Benítez, Danny Rivera, Dyango, y Braulio, se salió de su género regional mexicano para componer y cantar esta salsa titulada “Farandulera” en respuesta a las acusaciones de Molusco y Gallo de que es una abogada farandulera que busca pautas.

La controversia a través de las redes sociales provocó que su amiga y cliente, la esposa de “El Chapo”, le saliera al paso a Molusco y Gallo para defender a quiera considera parte de su familia. “Yo sí la contrataría mil veces. Alguien que no solo te ve como cliente, te hace su familia y te defiende con todo porque ya eres parte de su gente. Eso no se encuentra siempre. Si lo encuentran, valoren. Ella es talentosa en sus dos carreras. Wow mujeres como ella se necesitan más”, escribió Emma en una historia en su Instagram.

Ante ello, Mariel La Abogada expresó: “Agradezco el apoyo incondicional de Emma y de todas las personas que me siguen y disfrutan de lo que hago. Las mujeres tenemos que apoyarnos y seguir abriéndonos paso. Ambas carreras son retantes. Y soy una apasionada de las dos. No voy a claudicar ni abandonar ninguna de ellas por comentarios ofensivos u opiniones contrarias. Hacer lo que amas no tiene precio”.

Con el video musical del tema también hace historia al ser el primero realizando con inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

“Farandulera”, que salió bajo el sello Fenix Music LLC, ya está sonando en la radio y está disponible en todas las plataformas digitales.