Molusco asegura que él fue quien terminó con su exesposa y reacciona a Jacky Fontánez

El locutor y comunicador Jorge Pabón “Molusco” se vio obligado nuevamente a tener que dedicar su podcast a reaccionar sobre los rumores que se han publicado sobre su vida sentimental en las redes sociales.

En esta ocasión, Molusco negó que haya tenido una relación extramarital con la animadora Jacky Fontánez, luego de publicaciones realizadas por páginas no oficiales en las redes sociales, que se encargaron de difundir este rumor.

El locutor fue más allá y admitió que fue para el año 2018-2019, cuando le fue infiel a su exesposa Claudia Morales, acto que posteriormente provocó la ruptura entre ambos.

Del mismo modo, aseguró que la ruptura que se dio en esta ocasión, debido a que él quien decidió terminar la relación.

“Yo fallé en el 2018-2019, que fue lo que nos llevó al divorcio, la razón por la que yo me separé hoy, no tiene que ver con terceras personas ni infidelidades, ni nada por el estilo. Esto me afecta, porque están los hijos…pero en esta ocasión yo fui el que decidí terminar la relación, por mi paz, yo decidí no continuar”, expresó en su podcast “El Refugio”.

“Toda la gente que está diciendo que la razón por la que yo me separé ahora de la mamá de mis hijos por segunda vez, es por terceras personas y le ponen de nombre Jacky Fontánez, con la ambición de buscar una culpable…eso no es cierto. Fui yo el que terminó la relación y no fue por terceras personas, Molusco falló en el 2019, antes de la pandemia. Yo no tengo una relación con Jacky Fontánez, no le he tocado un pelo a Jacky Fontánez”, añadió.

Sus expresiones se dan luego de la reacción de Jacky Fontánez, quien esta mañana en el programa radial del cual es parte, se defendió de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Molusco, luego de que su exesposa Claudia Morales lo acusara de haber sido infiel y que esta fue la razón de su separación.

Fontánez catalogó estos comentarios como una “mentira sin base ni fundamento”.

“Una mentira repetida lo que ha hecho es causarle daño a mi integridad como mujer. Yo, como mujer y persona que ha tenido sus parejas, entiendo cuando uno termina una relación y lo doloroso que es. Reconozco el proceso de una separación, un divorcio y lo que conlleva. Querer ponerle un nombre... ustedes no saben el daño que hace, y más cuando estamos repitiendo un rumor que es una mentira sin base ni fundamento.

Una de las cosas que estaban diciendo era que tenían un video de una noticia que salió el sábado. Si hubiera existido tal audio o tal video, eso fuera lo primero que hubiera salido. Antes de hacer señalamientos, hay que estar seguros y hablar con pruebas. Al igual que las personas que terminaron esta relación tienen todo el derecho de rehacer su vida, tienen su familia; yo también tengo mi familia, tengo mi trabajo”, expresó.

Del mismo modo, señaló que los comentarios “ponen en juego” su integridad como mujer, y que quienes la conocen saben el respeto que siente por las familias y que nunca dañaría un matrimonio.

“Mucha gente está poniendo en juego mi integridad como mujer, mis años de trabajo. La gente que conoce mi corazón y la gente que me conoce personalmente saben que yo valoro lo que es una familia. Yo jamás me metería en un matrimonio. Así que, con esto dicho, debemos, antes de señalar, analizar el daño que se hace. Es un daño irreparable. Es una mentira que se sigue repitiendo y vivimos en un país donde la mentira se cree más rápido que cualquier verdad. Lamento que se sigan creando chismes, que los hagan como si fueran ciertos”, expresó.

Molusco admite que le fue infiel a Claudia Morales

La semana pasada “Molusco”, respondió a unas declaraciones de su exesposa Claudia Morales, quien señaló que la relación entre ambos terminó debido a que él le fue “desleal”.

A través de su pódcast, Molusco afirmó que las acusaciones de su exesposa son ciertas y admitió que le fue infiel, tal como ella indica en su escrito.

“Es un escrito que, cuando lo leí, describe claramente el tipo de persona que fui durante muchos años de mi vida cuando estaba casado. Sin duda, muchas de las cosas que describe son ciertas. No puedo pararme frente a una cámara y decir que ella miente ni defenderme de algo en lo que tiene mucha razón. Respeto a mis hijos y no voy a entrar en dinámicas que los afecten”, expresó Molusco.

Asimismo, explicó que, tras su divorcio de Morales, comenzó a cambiar y emprendió lo que denominó el “perdón tour”, en el que pidió disculpas a varias figuras del ámbito público.

“Ella le escribe al Jorge Pabón de antes del divorcio [...] Yo necesitaba empezar a limpiar y a ser mejor persona”, manifestó. “Muchas veces fui basura. Al ser infiel, te conviertes en una porquería y debes vivir con eso. Aunque la víctima es otra persona, uno se siente terrible”, añadió.

Claudia Morales habla sobre su separación de Molusco: “Él me fue desleal”

En una publicación realizada el jueves por la tarde, Morales confirmó que nuevamente está separada de Pabón. Sin embargo, fue más allá al acusarlo de infidelidad y de poner su “fama” por encima de su familia.

“Aunque él se burle de las personas que revelan verdades después de años, creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y a veces dura mucho más de lo que uno quisiera”, escribió.

Morales contó que había decidido reconciliarse el año pasado, pero que terminó sintiéndose manipulada.

“Yo aposté una vez más por el amor, el que lucha hasta el final, el que quiere sostener hasta sanar, el que escoge la unión familiar. Pero, muy dentro de mí, sentí rápidamente que para él [Molusco] lo más importante no era sostenernos, sino sostener su imagen, y pronto comenzó a dejarme sola nuevamente”, agregó.

Los rumores sobre la separación comenzaron después de que medios de farándula reportaran que la entrevista publicada hace unos meses, en la que Molusco entrevistaba a su exesposa, ya no estaba disponible.

Posteriormente, Molusco confirmó, al ser abordado por Sylvia Hernández, que la relación había terminado nuevamente.

Reconciliación revelada a principios de año

El 1ro de enero, Jorge Pabón publicó varias fotografías mostrando que su familia estaba nuevamente unida.

El 4 de diciembre de 2023, Pabón confirmó que había finalizado los trámites de su divorcio con Morales. También aseguró que el proceso de separación fue “complicado” y expresó su deseo de mantener una comunicación cordial por el bienestar de sus hijos.

“Hoy ya es oficial. Lo digo públicamente [...] Lo veo como un fracaso en mi vida, porque los divorcios son dolorosos, pero se ha llevado de una manera tan saludable que no he sentido lo que me habían dicho que iba a sentir”, manifestó en aquel momento.

En agosto de 2024, Pabón puso fin a su relación con la exponente del género urbano Janielys Maldonado, mejor conocida como “Elysanji”. Ambos habían confirmado que estaban juntos en febrero de ese mismo año.