Jacky Fontánez admite que ha perdido contratos por culpa de los chismes

La presentadora Jacky Fontánez se expresó nuevamente sobre las insinuaciones que se han realizado sobre ella en los pasados días a través de las redes sociales y aseguró que este tipo de controversia le ha costado contratos en el pasado.

Según expresó, en esta ocasión en el programa televisivo Día a Día, rumores como los que se compartieron este fin de semana, principalmente en Facebook, donde se le vinculó con Jorge Pabón “Molusco”, le ha afectado tanto a nivel personal como profesional.

PUBLICIDAD

“Es lamentable que se le dé tanto énfasis a una mentira sin base ni fundamento y más sin medir el daño tan grande que pueda ser, al igual que tú que me estás viendo desde tu casita, en el hospital, soy un ser humano exactamente igual, con sentimientos, con una única diferencia que mi trabajo tiene una plataforma que hace que llegue a muchas personas diariamente a través de la televisión, a través de radio. Como mujer siento mucha empatía, ustedes lo han visto a lo largo de mi carrera, cada vez que hablamos de relaciones de pareja, de rompimientos, de compromiso, cómo yo me emociono, como me entristezco, cómo me pongo en el lugar de la mujer y es bien lamentable que la gente señale simplemente por buscar un nombre que les de satisfacción, la gente quiere buscar y poner un nombre simplemente para llenarse sin medir las consecuencias y lamentablemente, ustedes han visto que yo me he visto involucrada en muchos chismes, muchos rumores, que probablemente ustedes no sepan el daño que me ha hecho a nivel de contratos que he perdido, la percepción que tiene el público, de tener que hablar con mis papás y decirles que están diciendo esto, para que estén claros de que esta es la realidad”, fue parte de lo que expresó Fontánez.

Más temprano, a través de su programa radial Whats Up, de La Nueva 94, la animadora también se defendió de los chismes que la rodearon este fin de semana.

Fontánez catalogó estos comentarios como una “mentira sin base ni fundamento”.

“Una mentira repetida lo que ha hecho es causarle daño a mi integridad como mujer. Yo, como mujer y persona que ha tenido sus parejas, entiendo cuando uno termina una relación y lo doloroso que es. Reconozco el proceso de una separación, un divorcio y lo que conlleva. Querer ponerle un nombre... ustedes no saben el daño que hace, y más cuando estamos repitiendo un rumor que es una mentira sin base ni fundamento. Una de las cosas que estaban diciendo era que tenían un video de una noticia que salió el sábado. Si hubiera existido tal audio o tal video, eso fuera lo primero que hubiera salido. Antes de hacer señalamientos, hay que estar seguros y hablar con pruebas. Al igual que las personas que terminaron esta relación tienen todo el derecho de rehacer su vida, tienen su familia; yo también tengo mi familia, tengo mi trabajo”, expresó.

La animadora ha sido objeto de múltiples ataques en las redes sociales, luego de que se viralizara este tipo de rumores, publicados por páginas no oficiales que no pertenecen a medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Esto ocurre una semana después de que Claudia Morales, exesposa de Jorge Pabón “Molusco”, lo señalara por haber sido desleal durante la relación de ambos y asegurara que esta fue la causa de su rompimiento.