Thunderbolts inicia la temporada de verano con $76 millones en taquilla

“Thunderbolts” de Marvel Studios abrió con 76 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio el domingo, iniciando la taquilla de verano con un sólido debut en el puesto número uno aunque no alcanzó los lanzamientos más espectaculares de Marvel.

Todas las miradas estaban puestas en si “Thunderbolts” — una reunión de antihéroes rechazados similar a “Avengers” — podría devolver a los superhéroes de Walt Disney Co. al tipo de rendimiento en taquilla que el estudio disfrutaba tan regularmente. Los resultados — similares a los estrenos de “The Eternals” (71 millones de dólares) y “Ant-Man and the Wasp” (75 millones) — sugieren que la apatía de Marvel no será tan fácil de superar.

Algunos esperaban una apertura más grande para “Thunderbolts” debido al buen boca a boca. A diferencia de la mayoría de otras películas recientes del MCU, las críticas (88% frescas en Rotten Tomatoes) han sido excelentes para “Thunderbolts”, dirigida por Jake Schreier y protagonizada por Florence Pugh, David Harbour y Sebastian Stan. El público le dio un CinemaScore de “A-”.

Ese tipo de respuesta debería impulsar la película a un buen negocio en las próximas semanas. Aunque las películas más grandes de MCU — incluyendo “Deadpool vs. Wolverine” de 2024 (con una apertura de 211 millones de dólares en camino a 1.340 millones en todo el mundo) — han monopolizado las pantallas de cine de inmediato, “Thunderbolts” podría ganar impulso de manera más constante. O, podría pasar sin revivir su toque dorado.

Marvel gastó alrededor de 180 millones de dólares para producir la película, que agregó 86.1 millones de dólares en ventas en el extranjero. La película también adelanta el próximo capítulo del MCU, “The Fantastic Four: First Steps”, que se estrenará el 25 de julio.

“Marvel estableció el listón tan alto durante tantos años que una apertura de 76 millones de dólares podría hacer que algunos digan que debería haber alcanzado 100 millones o algo así. Este es un gran reinicio. Están reiniciando con ‘Thunderbolts’. Las excelentes críticas y el boca a boca deberían mantenerla en buena posición”, declaró Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

La Walt Disney Co. también podría no haber esperado una competencia tan fuerte de “Sinners” de Ryan Coogler. El lanzamiento de Warner Bros., que había liderado la taquilla las últimas dos semanas, continuó manteniéndose notablemente bien. En su tercera semana, recaudó 33 millones de dólares, una caída de solo el 28%.

“Sinners”, una película de vampiros ambientada en 1932 sobre hermanos contrabandistas (ambos interpretados por Michael B. Jordan) que abren un club de música en su ciudad natal de Mississippi, ha demostrado ser una sensación de primavera en los cines. Ha recaudado 179.7 millones de dólares a nivel nacional y 236.7 millones de dólares a nivel mundial hasta ahora.

Warner Bros. también se llevó el tercer lugar con “A Minecraft Movie”, la adaptación del exitoso videojuego. En su quinto fin de semana, recaudó otros 13.7 millones de dólares para llevar su recaudación en América del Norte a casi 400 millones. A nivel mundial, ha totalizado 873.4 millones. Warner Bros. agregó proyecciones de “Block Party Edition” durante el fin de semana para una experiencia de canto y “meme-along”. La película ha visto algunas proyecciones ruidosas de cinéfilos inspirados por TikTok.

Más de tres años después de que la directora de fotografía Halyna Hutchins fuera asesinada en el set, el western de Alec Baldwin “Rust” llegó a los cines. Su estreno trajo algo de cierre a una de las mayores tragedias de Hollywood. El distribuidor Falling Forward Films no informó sobre la taquilla, pero las estimaciones sugirieron que “Rust” recaudó aproximadamente 25,000 dólares en 115 cines.

También se estrenó durante el fin de semana “The Surfer”, protagonizada por Nicolas Cage como un hombre que intenta surfear en una playa australiana “solo para locales”. El lanzamiento de Madman Films recaudó 674,560 dólares en 884 cines.

Estimado de las diez películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

A continuación la lista:

1. “Thunderbolts” - $76 millones.

2. “Sinners” - $33 millones.

3. “A Minecraft Movie” - $13.7 millones.

4. “The Accountant dos” - $9.5 millones.

5. “Until Dawn” - $3.8 millones.

6. “The Amateur” - $1.8 millones.

7. “The King of Kings” - $1.7 millones.

8. “Warfare” - $1.3 millones.

9. “Hit: The Third Case” - $869,667.

10. “The Surfer” - $674,560.