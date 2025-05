Nueva Miss Filipinas 2025: Caída la lleva a la corona rumbo a Miss Universo 2025 en Tailandia

Una caída sobre el escenario la ayudó a ganar la corona. Maria Athisa Manalo, participante de Quezon Province, se coronó este viernes, 2 de mayo de 2025, como la nueva Miss Universo Filipinas 2025.

Manalo, de 27 años y veterana de los concursos de belleza, sufrió un traspié durante el desfile de vestido de gala, sin embargo, esto lejos de sacarla de carrera, sirvió de “pie forzado” para su respuesta final en el certamen.

En el round final de la competencia, le preguntaron a Ahtisa sobre “un evento en su vida donde predicó con el ejemplo y el impacto que tuvo”.

Su respuesta fue: "Me caí hace un tiempo en el escenario. Y lo que pasa conmigo es que, siempre que me caigo en la vida, me aseguro de volver más fuerte.

El año pasado, estuve aquí en este escenario. Y por segunda vez este año, estoy aquí dándolo todo para ser Miss Universo Filipinas, porque este es el sueño compartido de mi abuela y mío. Ella falleció a principios de este año“, dijo Manalo.

Este era el tercer intento de Ahtisa para obtener la corona local y representar a Filipinas en el certamen de Miss Universo. En 2024, fue la segunda finalista de la competencia ganada por Chelsea Manalo, su ahora antecesora.

La nueva reina filipina universal fue la primera finalista de Miss International 2018 y semifinalista del primer certamen de Miss Cosmo, celebrado a finales de 2024.

La filipina buscará la quinta corona universal para su tierra en el certamen internacional que se llevará a cabo en Tailandia, donde ganó en 2018 su compatriota Catriona Elisa Gray.

Esta se une a otras beldades elegidas para MU 2025 como: Miss Alemania, Miss Angola, Miss Brasil, Miss Bulgaria, Miss China, Miss Croacia, Miss Panamá, Miss Venezuela y Miss Zambia.

¿Quién fue la ganadora de Miss Universo Filipinas 2025?

La caída que la ayudó a ganar Miss Universo Filipinas 2025

¿Dónde se realizará el certamen de Miss Universo 2025?

La organización de Miss Universo y Miss Universo Tailandia anunciaron a mediados del mes de marzo pasado, las actividades y competencias que realizarán las candidatas durante el casi mes de concentración de Miss Universo 2025.

Las delegadas tendrán eventos como fashion shows, sesiones de fotos, visitas a las islas de Phuket y Pittaya y las tradiciones competencias en trajes nacionales, de fantasía o típicos, preliminar y final.

La septuagésima cuarta edición de Miss Universo, la cual es liderada por la empresa de Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, contará con un desfile en traje de baño, separado de la preliminar y final, y la imposición de bandas o cintas.

El concurso se realizará desde el 2 al 21 de noviembre.

Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, es la actual reina de la competencia de belleza. Esta obtuvo el cetro en Miss Universo 2024, en noviembre de ese año en la Ciudad de México.