Claudia Morales se expresa sobre separación de Molusco: “Él me fue desleal”

Luego de que Jorge “Molusco” Pabón confirmara hoy, jueves, que se volvió a separar de su exesposa, Claudia Morales, luego de una reconciliación, Morales dio su versión de los hechos.

En una publicación de Instagram, Morales expuso que el divorcio del 2023 se dio por una infidelidad por parte del locutor.

“Aunque él se burle de las personas que sacan verdades a la luz luego de años, yo creo que nunca es tarde para decir que él me fue desleal, que ese pecado nunca fue mío, que el dolor de la traición no se borra fácilmente y a veces dura mucho más de lo que uno mismo quisiera”, escribió.

De igual forma, abundó que Molusco es de las personas “que ven rostros bonitos, cuerpos atractivos”.

Morales contó que decidió reconciliarse el año pasado, pero que se sintió manipulada.

“Yo aposté una vez más por el amor, el que lucha hasta el final, el que quiere sostener hasta que podamos sanar, el que escoge la unión familiar, pero muy dentro de mí rápido sentí que para él [Molusco] lo más importante no era sostenernos, era sostener su imagen y pronto comenzó a dejarme sola nuevamente”, añadió.

Morales confirmó lo que todos ya sabíamos, y es que Molusco es un “workaholic”. “Para él, su prioridad es su trabajo, sus negocios, la fama, las apariencias, sus gustos y su familia lamentablemente no tiene la misma importancia”, abundó.

Asismimo, aseguró que no volverá haber intención de reconciliar, y exhortó a los seguidores de Molusco a dejar “de idealizarlo”.

Morales se anticipó a un posible ‘media tour’ por parte de Molusco para limpiar su imagen, pero que estas solo serán sus expresiones sobre la situación.

Aquí sus expresiones:

En su canal de Youtube, Molusco fue sorprendido por la pregunta que le realizó la periodista Sylvia Hernández por la sepación.

“Es algo para lo que no me preparé, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta. No obstante, yo no dejo de ser parte de la farándula del país, y cuando salió eso ayer, lo vi, mucha gente me ha escrito. Yo no voy a profundizar en el asunto. No quiero entrar en detalles sobre mi vida sentimental”, comenzó diciendo Molusco.

Al ser cuestionado por Hernández sobre si en estos momentos está soltero, Molusco respondió: “En resumidas cuentas, sí”.