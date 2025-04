RaiNao se convierte en la primera puertorriqueña en COLORS

La artista, productora y músico puertorriqueña, RaiNao, debutó en COLORSxSTUDIOS con la interpretación de su tema “Sofocón”.

RaiNao es la primera boricua en presentarse en esta plataforma.

Inspirada por el calor, los ritmos y las historias de su isla, RaiNao llevó su mundo interior al escenario, fusionando géneros y emociones en una presentación inolvidable.

“Llevo manifestando este momento desde que descubrí COLORS,” dijo RaiNao. “‘Sofocón’ es muy yo, pero también muy Puerto Rico, desde su sonido hasta cómo lo imaginan mis sentidos. Quería que ese sentimiento cobrara vida, por eso incluso mi vestuario transmite lo que veo en esta canción: un día caluroso en la costa sur de mi isla, viviendo una historia de amor.”

La presentación cuenta con una mezcla única de plena, sonidos electrónicos influenciados por el afrobeats y el reggaetón, y melodías de saxofón y trombón. El resultado es una pieza que escapa de los géneros tradicionales y construye su propio universo sonoro, como gran parte de la música de RaiNao.

La producción del tema estuvo a cargo de Wiso Rivera, David B, Orteez, y Noize. Para esta ocasión, trabajó con la diseñadora Daniela Fabrizi y el artista de Loíza Juan Pablo Vizcaíno Cortijo para crear un look inspirado en los vejigantes de Loíza, figuras icónicas de la cultura afrocaribeña.

“Transformamos un bodysuit viejo en un traje que representa nuestras raíces. Me gusta llevar mensajes en mi ropa. No pienso mucho en mi estética, pero sí soy muy honesta conmigo y con lo que amo. Me gusta pensar que la gente conecta conmigo porque lo que hago viene del corazón,” explicó la artista.

“Sofocón” no solo expresa el calor de la isla, sino también todo lo que pasa a su alrededor: su gente, sus sonidos, sus historias, sus luchas. Con una energía que nace desde el alma y se transmite con todo el cuerpo, RaiNao sigue expandiendo su arte a través de la música, el estilo y la honestidad emocional.

“Estoy en medio de un proceso creativo donde quiero probar, descubrir, y crecer. Sofocón es la puerta a ese nuevo universo, y esta sesión en COLORS es solo el comienzo,” afirmó la cantautora.

Después de su participación en COLORS, RaiNao se prepara para lanzar nuevos proyectos y colaboraciones que seguirán empujando los límites de su arte.