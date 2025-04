Molusco deja claro que no defenderá más a su hijo

El locutor y comunicador Jorge Pabón “Molusco” dejó claro que su hijo, Ocean Pabón, quien recientemente se vio envuelto en una controversia con el primer caballero del país, José Yovín Vargas, se tendrá que defender a sí mismo y que no lo defenderá más en este tipo de situaciones, ya que es un adulto responsable de sus propias acciones.

Las expresiones de Molusco se dieron durante su podcast del lunes en El Refugio, donde había adelantado que reaccionaría al comentario en el que el esposo de la gobernadora Jenniffer González atacó a su hijo, Ocean.

PUBLICIDAD

Nota relacionada: Molusco responde al ataque de José Yovín Vargas a su hijo

“Ya Ocean tiene 20 años, yo no puedo seguir defendiendo absolutamente a nadie. Claro está, yo siempre voy a estar aquí y el día que yo tenga que defenderlo, porque es más que evidente, lo voy a defender, pero en esto, que se defienda él, que se defienda él y le estoy haciendo un favor. Atención a todos los padres y madres que piensan que sus hijos, porque tengan 20 a 25 años, tienen que estar toda la vida tongoneándolos… No, más daño le hago a Ocean defendiéndolo que haciendo lo que estoy haciendo. Él tiene que entender que ya es un hombre, que no es un chamaquito, es un hombre, y si tienes los cojones de mandar fuego, tienes que tener los cojones de aguantar el fuego”, expresó el locutor.

“Es un hombre ya y yo no puedo seguir cargando con esa”, añadió. El locutor también indicó que tuvo una conversación con su hijo sobre esta situación y le dejó claro que se tiene que defender y ser responsable por sus acciones.

Sin embargo, el locutor reaccionó al comentario e indicó que está de acuerdo con lo que le planteó al primer caballero y a la gobernadora.

“Aunque la reacción de Yovín fue una bien huelebicha, porque sí, es un huelebicho. Sí, díganlo: que Molusco dijo que el primer caballero es un huelebicho, lo dije. Pero por más huelebicho que pueda ser Yovín, si es el perfil de la gobernadora, que es la primera mandataria, también Ocean tiene derecho a expresarse, porque eso es lo que él piensa. Llega el momento en que yo, como papá, tengo que dejar que mis hijos empiecen a asumir sus responsabilidades. Hay cosas que yo no mandé a Ocean a hacer y yo no le dije que escribiera eso”, expresó el locutor en su canal de YouTube.

PUBLICIDAD

“Ocean tiene 20 años. Aunque papi va a estar aquí todo el tiempo, llega el momento en que se tienen que defender solos. Él tiene sus plataformas… Yo no puedo seguir dando el frente por una persona que es adulta. Ocean es adulto”, añadió.

Del mismo modo, el locutor instó a sus seguidores a no estar pendientes de las controversias que rodean a los políticos, sino a los principales problemas que se viven actualmente en la isla.

Durante el fin de semana, surgió una controversia por un comentario del esposo de la gobernadora Jenniffer González Colón en respuesta a otro comentario del hijo del influencer. Ocean Pabón escribió en una fotografía de los hijos de la gobernadora: “Ponte a trabajar y deja de usar a tus hijos”. A lo que el primer caballero respondió: “Deja de tirarte fotos sin ropa y ponte a estudiar”.

VIDEO: