Leo Díaz recomienda “que le quiten el celular” a José Yovín Vargas

El exlegislador y expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leo Díaz Urbina, volvió a arremeter contra las acciones de la actual administración de Jenniffer González, esta vez en relación con los comentarios del primer caballero José Yovín Vargas hacia el hijo del locutor Jorge Pabón “Molusco”.

A través de un podcast en el canal de YouTube, Molusco TV, Leo Díaz recomendó al equipo de trabajo de Fortaleza que le retiren el celular al primer caballero si este no puede controlar el impulso de contestar todas las críticas que se realizan contra la primera mandataria.

PUBLICIDAD

“Si yo ridiculizo mi puesto en un podcast, en una cosa ahí con mi esposo, en el caso de ella con su esposo, y después estoy pidiendo grandes respetos y grandes cosas, te quitas la fuerza moral para hacer planteamientos. Mi recomendación es, yo no sé si eso fue iniciativa de Yovín contestar eso, no sé si fue otra persona que se lo pidió. Yovín no sabe un pepino de política, esa es la verdad. Quien sabe es su esposa, la gobernadora de Puerto Rico. Si tiene un impulso para contestar cosas, que le quiten el celular, y si alguien se lo aconsejó, es evidente que él no tiene el discernimiento para determinar qué debe escribir y qué no. Porque si no, vamos a tener más problemas a lo largo del camino o se va a dedicar todos los días a ver quién le dijo algo a su esposa. Su esposa es gobernadora y hay un montón de gente que no votó por ella”, expresó Díaz Urbina.

La semana pasada, tras la publicación del podcast donde la primera mandataria entrevista a su esposo, el analista político también señaló a esta por “degradar” su posición y convertirla en un espectáculo.

Nota relacionada: Leo Díaz: La gobernadora es una “caricatura” y no se puede molestar cuando le hagan “bullying”

Díaz fue más allá y aseguró que la primera mandataria “se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying”, que en varias ocasiones ha repudiado por los “memes” y bromas que se hacen en su contra a través de las redes sociales.

“Si ellos pueden jugar con el doble sentido y ella es gobernadora, yo también puedo, ¿verdad? Todos podemos bromear. Si la gobernadora abre el espacio para relajar y esa barbaridad, que no se moleste cuando hagan bullying de ella, porque ella abre la puerta. El gobernante no tiene que ser de piedra, es un ser humano como cualquier otro, pero en la medida en que tú abres a eso, a insinuaciones, al doble sentido, la gobernadora se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying. Esa es la verdad y expone a su esposo a la misma bobería. Eso representa inmadurez, esa es la verdad”, expresó Díaz.

Sobre la realización del podcast De todo menos política, el exlegislador aseguró que todo es un “montaje” para crear distracción sobre los verdaderos problemas que vive el país en este momento.