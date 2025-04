Leo Díaz: La gobernadora es una “caricatura” y no se puede molestar cuando le hagan “bullying”

El exlegislador y expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Leo Díaz, arremetió fuertemente contra la gobernadora Jenniffer González Colón tras la publicación de un podcast que realizó junto al primer caballero José Yovín Vargas, donde dialogan sobre su vida personal.

Según expresó el exlegislador y ahora analista político en el canal de YouTube Molusco TV, la gobernadora se ha “ridiculizado” con este tipo de acciones. Díaz fue más allá y aseguró que la primera mandataria “se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying”, que en varias ocasiones ha repudiado por los “memes” y bromas que se hacen en su contra a través de las redes sociales.

“Si ellos pueden jugar con el doble sentido y ella es gobernadora, yo también puedo, ¿verdad? Todos podemos bromear. Si la gobernadora abre el espacio para relajar y esa barbaridad, que no se moleste cuando hagan bullying de ella, porque ella abre la puerta. El gobernante no tiene que ser de piedra, es un ser humano como cualquier otro, pero en la medida en que tú abres a eso, a insinuaciones, al doble sentido, la gobernadora se quitó su capacidad para reclamar contra el bullying. Esa es la verdad y expone a su esposo a la misma bobería. Eso representa inmadurez, esa es la verdad”, expresó Díaz.

Sobre la realización del podcast “De todo menos política”, el exlegislador aseguró que todo es un “montaje” para crear distracción sobre los verdaderos problemas que vive el país en este momento.

“Todo eso está escrito, se lo aprendieron de memoria para crear cada una de las impresiones y decir que están sorprendidos. Todo eso es un mensaje pobre que ridiculiza al gobierno y me ridiculiza como estadista. Es una tragedia que nuestra gobernadora se haya convertido, ella decidió convertirse en una caricatura. Yo no sé si esto se va a detener, yo no sé si en el próximo diga alguna otra atrocidad, cuánto más puede ridiculizar a quienes están al lado de ella, cuántas cosas ilegales que hagan otros, pero que sean sus panas, ella intente decir que están bien hechas”, añadió.

Esta semana, la gobernadora publicó en su canal de YouTube una entrevista a su esposo, en la cual hablan sobre los inicios de su relación y otros detalles personales. Esto ha creado una ola de críticas, ya que el mismo fue publicado mientras se llevaba a cabo la Comisión Total del Senado, donde se interrogaba a la designada secretaria del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, quien no rindió sus planillas por tres ciclos contributivos.